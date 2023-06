Upoštevajmo definicijo zdravja dr. Andrije Štamparja, ki jo je že davno prevzela WHO kot svoje načelo in se glasi: Zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč tudi telesno, duševno in socialno blagostanje. V sodobnem življenju je razumevanje življenja in zdravja verjetno drugačno, kot ga je pojmoval Hipokrat. Zadnja različica resolucije WHO leta 2005 (U. Blatnik, Mnenja, Dnevnik, 14. 6. 2023) govori o predanosti medicine humanitarnim vrednotam in ciljem. Ko se še prisebni bolnik, ki se zaveda svoje terminalne faze bolezni, odloči prenehati trpeti in je naveličan stalnega z opijati podaljševanja svojega trpljenja, se zaradi humanosti medicine lahko dostojno, umirjeno poslovi – tudi z medicinsko pomočjo.

Borut Kraigher, Ljubljana