V šestnajstih mesecih vojne v Ukrajini Evropa oziroma bolj konkretno EU ni zmogla resne mirovne pobude. Številne vojne, ki so zaznamovale burno evropsko zgodovino, so se pogosto reševale na mirovnih konferencah. Torej ne gre za nekaj, s čimer Evropa nima izkušenj. Zakaj je torej zdaj Evropa dobesedno zamrznila? Pred kratkim (16. 6.) je delegacija afriških voditeljev stopila do ukrajinskih in ruskih voditeljev ter jih pozvala k miru. Afriška mirovna pobuda? Nekoč nepredstavljivo, danes resničnost. A ne samo, da še vedno ni resne mirovne pobude, Evropa nasprotno še podpihuje vojaški konflikt z velikimi količinami orožja, kar vodi na sam prag jedrske vojne. A jedrska vojna se ne bo zgodila na pragu, temveč v Evropi sami. Sicer pa je čisto vseeno, kje se zgodi jedrska vojna, lahko se tudi v Tihem oceanu, njene posledice bomo vselej čutili prav vsi. Jedrska vojna se ne sme zgoditi.

Nedavno (14. 6.) je v Jonskem morju, pred vrati Evrope, potonila ladja s približno 750 migranti, med njimi je bilo približno 100 otrok, ki so vsi utonili. In »evropska« rešitev? Drastične kazni za tihotapce. So res vsega krivi tihotapci? Kriminal se vedno razraste tam, kjer države odpovedo. Kaj pa, če bi se resno lotili ključnih vzrokov, zaradi katerih se ljudje tako množično odpravljajo na smrtno nevarno pot? Noben evropski voditelj si ne upa na glas izreči besede »neenakost«. Velikanska globalna ekonomska neenakost je temeljni vzrok za migracije. Svetovno bogastvo se še vedno kopiči v bogatih svetovnih državah, predvsem na svetovnem Severu. Resda ne moremo več govoriti o kolonializmu, a danes velike korporacije in finančne ustanove, ki imajo pogosto sedeže v evropskih državah, na pretkane načine »črpajo« finančno in materialno bogastvo iz držav svetovnega Juga. Kjer ni denarja in drugih virov, kjer ni služb, kjer šibke države ne morejo pomagati svojim državljanom, kjer so vojaški konflikti, tam se začnejo brezštevilne migrantske zgodbe. Pogosto zelo tragične.

Svetovni program za hrano (World Food Programme), največja svetovna humanitarna organizacija, ki deluje v okviru OZN, je pred kratkim (13. 6.) sporočila, da ji naglo zmanjkuje sredstev. Če v kratkem ne zberejo 180 milijonov dolarjev, bodo morali z julijem drastično zmanjšati pomoč v hrani za polovico od 5,5 milijona Sircev, ki jim pomagajo. Kaj je 180 milijonov dolarjev (164 milijonov evrov) za Evropo? Drobiž. Da sploh ne omenjamo milijardnih izdatkov za oborožitev; za tanke, rakete in drugo oborožitev, ki se pošilja na konfliktna območja.

Našteli smo le nekaj problemov, s katerimi se sooča, oziroma bolj pravilno, se noče soočati Evropa in Slovenija kot njen del. Kontinent se je ustavil, zamrznil. Je brez idej. Ne ve, kako naprej. In to je slabo. Resne mirovne pobude za končanje vojne v Ukrajini, za kar Evropa še ima zgodovinski in politični kapital, podpora gospodarstvom najrevnejših držav, od koder prihajajo begunci, pobuda za pravičnejšo delitev globalnih dobrin in virov bi bile samo nekatere od idej, ki bi Evropo spet postavile na pot, ki si jo je zastavila po 2. svetovni vojni. Ne da je otok, ki ga obkroža morje revščine in vojn, temveč integralni del sveta, ki živi v miru, svobodi in blaginji.

Rok Kralj, Kamnik