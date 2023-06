Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v zbirnem centru odpadkov podjetja Salomon v Industrijski ulici v Lenartu, je po nestrokovni oceni policije povzročil za okoli 20.000 evrov škode. Zagorelo je v betonskem boksu na območju zunanjega skladišča, kjer je predvsem plastika. Policisti so si ogledali požarišče, o dogodku pa še zbirajo obvestila, je sporočila Anita Kovačič Čelofiga z mariborske policijske uprave. Posredovalo je 105 gasilcev osmih prostovoljnih gasilskih društev, ki so ogenj, ki je izbruhnil malo pred 15. uro, okoli 18. ure pogasili. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje sta bili v požaru poškodovani dve osebi, ki so ju že tam oskrbeli reševalci, nato pa so ju prepeljali na pregled v mariborski klinični center. Gasilsko stražo so opravljali člani PGD Lenart. Malo pred tretjo uro zjutraj so na požarišču ponovno opazili dim, a ni bilo nič hujšega – posamezna žarišča so pogasili in jih dodatno zalili z vodo.

Lenarški župan Janez Kramberger je razložil, da bodo zaradi preverjanja morebitnega prekomernega onesnaženja odvzeli vzorce vode. Po besedah direktorja dejavnosti ravnanja z odpadki v Salomonu Primoža Gabriča je šlo za manjši požar, po oceni podjetja je škode za od 10.000 do 20.000 evrov. Največ ravno na ogradi, ki je tam zaradi preprečevanja razširjanja požara. Poškodovani so bili tudi odpadki, ki sicer niso goreli, so bili pa med gašenjem zaliti z vodo. Gabrič je zavrnil očitke o slabi požarni varnosti rekoč, da so jo v preteklih treh letih nadgradili. Spomladi 2019 je namreč tam v nekaj dneh dvakrat zagorelo.

Selitev iz mesta

»Letos bi morali center obnoviti, vendar je bil projekt ustavljen, saj smo se na pobudo lokalne skupnosti odločili, da center preselimo na območje zunaj mesta. Pričakujemo, da bodo dovoljenja v zvezi s selitvijo pridobljena v roku nekaj let. Trenutno izvajamo ukrepe, ki bodo omogočili varno obratovanje do njegove selitve,« je Gabrič povedal za STA.

V obratu Salomona v Lenartu, ki deluje od leta 2015, zbirajo star papir, odpadni karton, plastiko in kovine. Surovine in odpadke tudi ločujejo in nato ponudijo na trgu, preostanek pa odpeljejo na termično obdelavo v tujino. Šlo naj bi za nenevarne snovi.