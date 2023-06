»Prva naloga države je skrb za prebivalke in prebivalce. Zavedamo se izziva, ki ga dvig cen oskrbnin prinaša za denarnice oskrbovank in oskrbovancev ter njihovih svojcev. Vlada mora zato zagotoviti splošno dostopnost oskrbe, ki ne sme biti odvisna od finančnega položaja posameznic in posameznikov,« poudarja minister Simon Maljevac. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je danes namreč manj kot polovica oskrbovank in oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih sama sposobna kriti stroške storitev, kar nakazuje na to, da bi podražitev za marsikoga predstavljala precejšnji izziv.

Kaj pa dolgoročna sistemska rešitev?

»Poudarjamo, da potrebujemo sistemsko rešitev, ne zgolj začasnih interventnih ukrepov. Prav to želi ministrstvo doseči z novim predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, v katerem je vključeno tudi financiranje storitev dolgotrajne oskrbe,« pojasnjuje Maljevac.

Če bo predlog zakona sprejet v obliki, kot ga predlaga Ministrstvo za solidarno prihodnost, bo za vse upravičence socialni del oskrbe po novem krit iz javnih sredstev. Zakon pa zagotavlja tako financiranje dodatnih stroškov dela za izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe v instituciji (do konca 2025) kot tudi za izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe na domu (do 2024). Predlog zakona je ministrstvo že pripravilo in uskladilo s predstavniki strokovne javnosti in civilne družbe, čaka še na končno uskladitev z Ministrstvom za finance.