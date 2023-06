Smo mislili, da se morate pretvarjati

Začnimo z zakonom o duševnem zdravju: »Kadar se posebne metode zdravljenja uporabljajo pri osebah, ki so bile sprejete na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve (39. in 53. člen), njihovo uporabo s sklepom v nepravdnem postopku predhodno odobri sodišče, na območju katerega je psihiatrična bolnišnica, v dveh dneh od prejema predloga.« ... »Pravice, ki se zagotavljajo osebi v oddelku pod posebnim nadzorom in varovanem oddelku, so: pravica do dopisovanja in uporabe elektronske pošte, do pošiljanja in sprejemanja pošiljk, do sprejemanja obiskov, do uporabe telefona, do gibanja, do zastopnika.«