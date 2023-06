Morda se zdi seznam počitniške lekarne za psa popolnoma nepotreben, a vseeno lahko pogledate in razmislite, kaj od priporočenega bi vam – tudi glede na lokacijo dopusta – v najhujšem primeru prišlo prav. Med drugim priporočajo obkladke in hladilne blazinice ter termometer, zeliščno mešanica za pomiritev ali konopljine piškote za pse, pinceto, tope škarje, glavnik proti bolham, blagi šampon, klešče ali kljuke za klope, zaščito proti klopom, razkužilni sprej za površinske rane, kapljice za oko, naravno čistilo za ušesa za pse. Tudi kakšno zdravilo za želodčne motnje, drisko, bruhanje ali slabost, cinkovo mazilo za nego ran in balzam za tačke lahko sodijo v zdravstveno torbico.

Ugrizi žuželk

Kosmatinci radi vtikajo nos v stvari, v katere ga ne bi smeli. Zato se pogosto zgodi, da jih piči čebela ali osa. Na splošno piki žuželk in rahlo otekanje mesta vboda ne bi smeli biti preveč skrb vzbujajoči. Psu lahko zagotovite dodatno hlajenje tako, da hladilno blazinico zavijete v vlažno brisačko in jo položite na mesto pika. Če pa se pri vašem psu pokažejo simptomi alergije, kot so kratka sapa, pospešen srčni utrip, bruhanje ali otekle bezgavke, nemudoma obiščite veterinarja. Če je kuža pogoltnil pikajočo žuželko, je pomembno, da predvsem lastniki ostanete mirni. Najprej je treba ugotoviti, za katero žuželko gre. Čebela piči samo enkrat in na mestu vboda bo ostalo želo. Najbolje bo, da ga odstranite s pinceto in tako preprečite, da bi v telo izločilo še več strupa. Osa pa lahko piči večkrat in jo je treba takoj odstraniti, če je psu zašla v gobček. Piki v predelu žrela lahko močno zatečejo in blokirajo dihalne poti. Za takojšnjo pomoč uporabite ledene kocke za hlajenje in takoj obiščite veterinarja.

Pregrevanje

Pes se z dihanjem sicer hladi, a tovrstno hlajenje pri veliki vročini in dolgi izpostavljenosti soncu ni povsem učinkovito. Tudi zato so psi veliko bolj nagnjeni k pregrevanju. Pri tem se poskušajo hladiti s hitrim, plitkim dihanjem ali se začnejo opotekati (spotikati). Pogosto psi obležijo in nočejo hoditi, dokler ne izgubijo zavesti. Najprej poiščite senčno mesto in ga ohladite z mokro brisačo, ki jo položite čez trup, drugo pa psu namestite pod glavo. Brisače redno vlažite. Da bi se izognili pregrevanju, na izletih izberite pot s senčnimi predeli, gozdovi ali jezeri, da si bo pes lahko poiskal primerno senco ali ohladitev.

Bruhanje in driska

Bruhanje in driska imata lahko različne vzroke. Razburjenje, stres ali preprosto potovalna vročina, vključno s spremembo prehrane. Vse to lahko povzroči, da ima vaš pes nemiren želodček. Lahko se tudi zgodi, da je pojedel ostanke hrane iz smeti ali strupeno rastlino ali pil nečisto vodo. Še posebej takrat, ko ste na dopustu ob jezeru, lahko psi izkoristijo priložnost in se odžejajo na neprimernem mestu. To običajno vodi do redkega blata. Morska voda prav tako škoduje, zlasti če je ljubljenček popije v velikih količinah, ker se predolgo zadržuje v vodi; to lahko povzroči bruhanje, drisko in zastrupitev. Če vaš kuža dobi hudo drisko, se mora ne glede na vzrok postiti 24 ur in piti samo svežo vodo, da se izogne dehidraciji. Ta dan preskočite naporne ture. Ko se želodec umiri, lahko začnete z manjšim obrokom in dodate sirup iz lubja rdečega bresta, da pomirite prebavni sistem. Če driska kljub ukrepom vztraja in še naprej opažate mehko ali tekoče blato, lahko to kaže na dehidracijo. Spodbujajte svojega ljubljenčka, naj pije. Če poleg tekočega blata opazite še simptome, kot so vročina, utrujenost in apatija, se je treba posvetovati z veterinarjem.