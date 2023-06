Španijo od predčasnih volitev loči približno mesec dni, junijska predvolilna anketa agencije 40DB za dnevnik El Pais in španski radio Cadena SER pa kaže, da desni blok na čelu s stranko PP utrjuje svojo prednost pred levico. V anketi, ki so jo opravili med 12. in 14. junijem, je sodelovalo 2000 ljudi.

Mobilizacijski učinek proti premierju Sanchezu je v Španiji očitno močnejši od strahu pred vlado s skrajno desnico, medtem ko so svoj davek pri podpori volivcev terjala tudi mučna pogajanja na levici o združitvi več strank pod skupno platformo Sumar, navaja El Pais.

Stranka PP bi glede na rezultate ankete na volitvah zmagala s približno 33 odstotkov glasov in dobila 136 od 350 sedežev v kongresu, spodnjem domu španskega parlamenta. To je 47 sedežev več, kot jih ima trenutno, in 30 sedežev več od najbližje zasledovalke, Sanchezove socialistične delavske stranke PSOE. Slednja bi z 28,3 odstotka glasov glede na trenutno stanje izgubila do 14 sedežev in pristala pri 106 poslancih.

Če bi se stranka PP povezala s skrajno desno stranko Vox, kot je to že storila v več regionalnih in občinskih vladah, bi skupaj imeli 174 sedežev, le dva manj od potrebne večine. Medtem bi PSOE in platforma Sumar, ki združuje 16 levih strank in političnih skupin, skupaj dobili 141 sedežev.

Podporniki levih strank PSOE in Sumar, pa tudi skrajno desne Vox, so kot glavne razloge za to, da bi na volilnem lističu obkrožili omenjene stranke, navedli »dosledno zagovarjanje interesov državljanov« in to, da najbolj ustrezajo njihovim prepričanjem. Podporniki PP so medtem kot glavni razlog za podporo izpostavili potencialni konec vladavine Sancheza in »sposobnost vladanja« PP.

Sanchez je predčasne parlamentarne volitve razpisal po tem, ko so njegovi socialisti ob slavju konservativcev konec maja doživeli hud poraz na občinskih in regionalnih volitvah. Španija bo sicer 1. julija prevzela tudi predsedovanje Svetu EU.