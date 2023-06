Direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj je v poslanici ob omenjenem svetovnemu dnevu čestitala vsem beguncem, ki so se odločili poiskati varen dom izven svoje države. Zahvaljuje pa se tudi vsem nevladnim organizacijam in številnim prostovoljcem, ki jim pomagajo pri oskrbi ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Tema letošnjega dneva beguncev je Upanje proč od doma. Predstavljala naj bi okolje, kjer so begunci vključeni in se počutijo sprejeti. »Integracija beguncev v lokalno okolje je najučinkovitejši način, da jih podpremo pri vzpostavitvi novega življenja v državi gostiteljici. Tega se zaveda tudi Slovenija,« so v sporočilu za javnost zapisali v uradu.

Slovenija je v preteklem letu pokazala solidarnost do ljudi, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem ter beguncem omogočila dostop do različnih oblik pomoči in podpore ter s tem podprla uspešno integracijo in vključevanje v lokalna okolja.

Ravno pri integraciji se obetajo številni napredki. Ministrstvo za notranje zadeve skupaj z uradom ter ostalimi deležniki pripravlja integracijsko strategijo, ki bo naslavljala različna področja integracije. Obenem se pripravlja uredba, ki bo določena integracijska področja še natančneje opredelila. Poleg tega na uradu snujejo tudi uredbo, ki ureja nastanitev najranljivejše populacije beguncev, mladoletnikov brez spremstva.

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je 20. junij razglasil za svetovni dan beguncev. Kot so zapisali v svoji poslanici, svet na ta dan praznuje moč in pogum ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svojo domačo državo, da bi pobegnili pred konflikti ali preganjanjem.

Zadnje poročilo UNHCR razkriva nekatere ključne statistične trende o beguncih, prosilcih za mednarodno zaščito, notranje razseljenih osebah in osebah brez državljanstva. Ugotavlja, da je bilo v svetu konec leta 2022 takih oseb več kot 108 milijonov, kar je 19,1 milijona več kot leto prej in predstavlja najvišji porast do sedaj. Povedano drugače, število beguncev je večje od števila prebivalcev Ekvadorja, Nizozemske ali Somalije, so dodali na uradu.