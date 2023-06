Inštitut 8. marec je v soboto na Facebooku objavil, da je po paradi majhna skupina ljudi širila nasilje. »Po mestu gorijo mavrične zastave. Dobivamo sporočila o napadih na LGBT osebe,« so zapisali. V Pritličju pa so v soboto objavili posnetek osebe, ki je razbila okno, na katerem je visela mavrična zastava.

Predstavnica društva Parada ponosa Katja Sešek je za Radio Slovenija dejala, da tako velike sovražnosti ni bilo že leta. Po paradi pa je udeležencem svetovala, naj se držijo v skupinah in naj odstranijo vse mavrične stvari, ko zapustijo paradni prostor.

Varuh Svetina je ob današnji predaji letnega poročila v DZ dejal, da ostro obsoja vsakršno obliko nasilja, ki ga je treba tudi sankcionirati. »Spodbujanje sovraštva ali pa izražanje sovraštva je popolnoma nesprejemljivo in ne zgolj v neskladju s pravicami vsakega, ampak v neskladju s civilizacijskimi pridobitvami in človečnostjo nasploh,« je prepričan. Meni, da je prav, da smo raznolika družba, ta raznolikost pa nas mora krepiti.

Tudi predsednica DZ Klakočar Zupančič obsoja vsakršno nasilje nad komerkoli, ki izraža svobodno voljo. Sama se zavzema za človekove pravice in ena od pravic je tudi svobodno odločanje o svoji spolni usmerjenosti, je dejala. »Nihče ne bi smel biti tarča nikakršnih napadov, nikakršnega posmeha, nikakršnega zbadanja, nikakršnih groženj samo zato, ker je pač njegova usmerjenost takšna, kakršna je,« je opozorila.

Po njenih besedah lahko vsak svobodno izraža svojo spolno usmerjenost in uživa svoje življenje, dokler s tem ne škodi drugemu. »Tako mora biti v državi, ki je demokratična, svobodna, pravna in ki spoštuje človekove pravice,« meni predsednica DZ.

Svetina ocenjuje, da se homofobna dejanja v današnjem času pojavljajo pogosteje kot v preteklosti, ker kot družba postajamo zelo nestrpni. To se ne kaže le na družbenih omrežjih, ampak se očitno nasilje seli tudi v realno življenje, obžaluje varuh.

Dodal je, da kot varuh opozarja na etiko javne besede in na izražanje vseh, ki javno govorijo. Po njegovih besedah podpihovanje, spodbujanje sovraštva ali nestrpnost zagotovo pripelje do pojavov sovraštva in agresivnih izpadov v družbi. Svetina je poudaril tudi, da so v poročilu varuha za leto 2022 vladi priporočili, naj spremeni 8. člen zakona o medijih, da bo predvideval sankcioniranje sovražnega govora v medijih.

Ljubljanski policisti so sicer v soboto med pohodom udeležencev Parade ponosa prejeli prijavo, da je neznani osumljenec fizično napadel dve osebi in ju lažje poškodoval. Ob tem policisti v povezavi s sobotno prireditvijo obravnavajo še sum tatvine, kršitev javnega reda in miru ter kršitev po zakonu o zasebnem varovanju.

Dodali so, da imajo v policiji ničelno toleranco do vsakršnih oblik kaznivih ravnaj, še posebej, če gre za sume javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Ob tem žrtve in priče morebitnih kaznivih dejanj pozivajo, naj o njih takoj obvestijo policijo na številko 113 ali anonimno na 080 1200, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.