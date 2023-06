Po zaostritvi razmer na severu Kosova po srbski aretaciji treh kosovskih policistov je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell minuli četrtek pozval Kosovo in Srbijo k takojšnji umiritvi napetosti, Vučića in Kurtija pa je povabil na krizni sestanek v Bruselj.

Stano je danes na novinarski konferenci v Bruslju povedal, da bi bil sestanek namenjen konkretnim ukrepom za izhod iz stopnjevanja napetosti na severu Kosova in za vrnitev k uresničevanju dogovorjenega v okviru dialoga med Beogradom in Prištino. Izpostavil je, da ju je Borrell na krizni sestanek, ki ne sodi v okvir dialoga, povabil prav zato, ker pomembnejših korakov za umiritev razmer strani nista sprejeli.

Povedal je, da datum srečanja še ni določen, saj Vučić in Kurti »razen nekaj nekonstruktivnih opazk v javnosti« udeležbe doslej še nista potrdila.

Vučić je v nedeljo dejal, da se bo še odločil, ali se bo odzval vabilu, ob tem pa ocenil, da pogovori s Kurtijem nimajo smisla.

Kurti pa je udeležbo pogojeval z dostopom kosovskih predstavnikov do treh kosovskih policistov. Beograd trdi, da so jih prijeli globoko na srbskem ozemlju, Priština pa, da so jih ugrabili na Kosovu blizu meje med državama.

Stano je danes izpostavil, da Borrell in države članice EU od partnerk, ki želita postati članici EU, pričakujejo »bolj razumen odnos« ter da bosta voditelja prišla v Bruselj in si prizadevala za zmanjšanje napetosti. Na podlagi tega, ali bo do sestanka prišlo in kako bo potekal, pa se bodo nato odločili, kako naprej, je dodal.

Opozoril je na srečanji, na katerih bi lahko države članice EU razpravljale o ukrepih proti obema stranema, če ne bosta sodelovali - zasedanje zunanjih ministrov prihodnji ponedeljek in vrh voditeljev članic EU.

Pričakujejo, da bosta Kurti in Vučić prišla na sestanek brez predpogojev, da bosta našla izhod iz krize, saj morata najti rešitve, je še dejal Stano. Izpostavil je, da je vabilo priložnost, da Vučić in Kurti dokažeta, »da sta vendarle lahko konstruktivna in da skušata najti rešitev«, saj gre za evropsko prihodnost državljanov obeh držav.

Razmere na severu Kosova so napete od izvolitve etničnih Albancev na županskih volitvah 23. aprila v štirih večinsko srbskih občinah - na severu Mitrovice, Leposaviću, Zubinem Potoku in Zvečanu. V teh občinah Srbi pripravljajo proteste, odkar so novoizvoljeni župani želeli konec maja prevzeti položaje v občinskih stavbah.

Najhujši incident je bil v Zvečanu 29. maja, ko je bilo ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Minuli torek je kosovska policija na severu Mitrovice prijela Srba, ki naj bi organiziral napad na Kfor, v četrtek pa so nato aretirali omenjene tri kosovske policiste.

V Leposaviću je medtem kosovska policija zaradi vpletenosti v napade na novinarje minuli petek med obiskom kosovskega ministra danes prijela enega Srba, potem ko je v minulih dneh prijela že dva. V mestu zato danes protestira več sto ljudi, tudi njihovi svojci, ki trdijo, da so nedolžni in zahtevajo njihovo izpustitev, poroča srbski portal regionalne televizije N1.

Izpustitev vseh aretiranih Srbov je danes zahtevalo tudi več tisoč njihovih rojakov na protestnem pohodu od severne Mitrovice do Zvečana, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.