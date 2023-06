V objavi na Telegramu je Maljar zapisala, da so ukrajinske sile v dvotedenskih operacijah v Zaporožju osvobodile skupno osem vasi: Novodarivka, Levadne, Storoževe, Makarivka, Blagodatno, Lobkovo, Neskučno in Pjatihatki.

Dodala je, da je med prizadevanji Rusije, da bi ustavila napredovanje ukrajinskih enot v smeri Bahmuta v regiji Doneck, prišlo do skupno 41 spopadov. Ukrajinske enote so po njenih navedbah naletele na močan odpor na vzhodu države, zlasti v okolici Bahmuta. »Rusi so tja premestili dodatne enote in povečali obseg obstreljevanja,« je dejala Maljar.

Navedla je še, da je bilo v zadnjem tednu ubitih ali ranjenih več kot 4600 ruskih vojakov, Ukrajina pa jih je zajela več kot 80. Ukrajinske obrambne sile so medtem uničile tudi več kot 400 enot ruske opreme in orožja, vključno s helikopterji, tanki, havbicami in protitankovskimi raketnimi sistemi, je še dodala.

Po večmesečnih ugibanjih je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pred dvema tednoma potrdil, da se je protiofenziva ukrajinske vojske začela in da izvajajo akcije na fronti. Ukrajinske sile od takrat na približno 1000 kilometrov dolgi frontni črti dosegajo skromen, a stalen napredek.