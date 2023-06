Je slovensko podjetje vpleteno v dobavo orožja Rusiji?

Strelivo in orožje ameriških in drugih zahodnih podjetij kljub sankcijam proti Moskvi še vedno prihaja v Rusijo in se nato uporablja na bojiščih v Ukrajini. Glede na dokumente, na katere se sklicuje bruseljski spletni medij Politico, se med dobavitelji streliva pojavlja tudi ime slovenskega podjetja Valerian.