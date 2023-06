Napolnitev 50-litrskega rezervoarja s 95-oktanskim bencinom bo tako od torka stala 71,2 evra. Če ne bi regulirali cen in hkrati potrošniki še vedno ne bi bili oproščeni plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo po ocenah ministrstva za liter tega najbolj prodajanega bencina treba odšteti okoli 1,497 evra na liter. Potrošnik po tem izračunu tako pri 50-litrskem rezervoarju z regulirano celo privarčuje 3,65 evra.

Napolnitev 50-litrskega rezervoarja dizla zunaj avtocest in hitrih cest pa bo s torkom stala 73,05 evra. Če ne bi bilo regulacije in oprostitve plačila omenjenih prispevkov, bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter dizla odšteti okoli 1,536 evra na liter. Pri 50-litrskem rezervoarju tako uporabniki po tem izračunu prihranijo 3,75 evra.

Dražje tudi kurino olje

Vlada je danes določila tudi novo najvišjo ceno kurilnega olja. Za liter kurilnega olja bo treba, ob prav tako nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena pri 0,13297 evra na liter, v naslednjih 14 dneh plačati 1,040 evra. Trenutno je ta cena pri 1,020 evra.

Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1040 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba po oceni ministrstva odšteti okoli 1,138 evra na liter. Potrošnik po teh ocenah na 1000 litrov privarčuje 98 evrov.

Delno regulacijo cen pogonskih goriv in kurilnega olja naj bi podaljšali še za leto dni

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se od 21. junija lani v Sloveniji vnovič izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. V začetku lanskega septembra je bila vnovič uvedena tudi regulacija cene kurilnega olja.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov omejene na največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje pri največ 0,08 evra za liter.

Med vladnimi gradivi v obravnavi je objavljen tudi predlog nove vladne uredbe, po kateri bi s sredo trenutni sistem delne regulacije cen pogonskih goriv in kurilnega olja podaljšali še za leto dni.