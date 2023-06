V novem delu misije se Ethan Hunt (Tom Cruise) in njegova ekipa podajo na najnevarnejšo misijo doslej: izslediti grozljivo novo orožje, ki ogroža vse človeštvo, preden pade v napačne roke. Z nadzorom nad prihodnostjo, usodo sveta na kocki ter temnimi silami iz Ethanove preteklosti, ki se približujejo, se prične smrtonosna dirka okoli sveta. Ko pa se Ethan sooči s skrivnostnim in vsemogočnim sovražnikom, je prisiljen razmisliti, da ni nič pomembnejšega od njegove misije – niti življenja tistih, ki mu najbolj pri srcu.

Kako pa se je Tom Cruise izkazal na snemanju na ulicah Rima, kjer so zaigrali pregon in dirkanje z motorji in avtomobili, si lahko ogledate v posnetku Pregon in dirkanje po ulicah Rima, kjer Cruise, vklenjen skupaj s soigralko Hayley Atwell, z eno roko vozi avtomobil in uspešno premaguje tlakovce in se izmika zasledovalcem.

Film je režiral Christopher McQuarrie, ki je skupaj z Erikom Jendresenom napisal tudi scenarij. V glavni vlogi znova zaigra Cruise, ki pri filmu sodeluje tudi kot producent. Vrača se del igralske ekipe iz šestega dela, prihajajo pa tudi novi obrazi.

Oglejte si tudi nov napovednik, akcijska pustolovska srhljivka Misija: Nemogoče - Maščevanje, 1. del pa v kinematografe prihaja julija 2023.