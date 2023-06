V torek bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo sončno in še bolj vroče. V sredo proti večeru lahko v severni Sloveniji nastane kakšna vročinska nevihta. V četrtek naj bi bil najbolj vroč dan tega leta doslej, temperature se bodo ponekod dvignile celo do 36 stopinj Celzija.