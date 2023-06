Prvo mesto med novostmi pripada knjigi V prvi osebi ednine japonskega literarnega mojstra Harukija Murakamija, saj je to prva knjiga nove zbirke Skratka, ki jo ureja Darja Marinšek. To je Murakamijevo zadnje leposlovno delo (2020), zbirka osmih zgodb, v katerih avtor skozi oči prvoosebnih pripovedovalcev, vselej osamljenih moških, spregovori o ljubezni, izgubi, otroštvu, smrti … Druga in tretja knjiga nove zbirke bosta izšli jeseni: Vse to smo videli Hanne Bervoets, novela o temni strani interneta in družbenih omrežij, in Ljubosumnež in druge zgodbe Joja Nesbøja, v katerih norveški pisatelj kriminalk raziskuje temačne plati človekovega značaja.

V zbirki Roman izpostavljamo Najskrivnejši spomin človeštva mladega senegalskega pisatelja Mohameda Mbougara Sarra, dobitnika Goncourtove nagrade 2021. Druga novost iz te zbirke je Evforija švedske pisateljice Elin Cullhed, literarizirana zgodba o zadnjem letu življenja Sylvie Plath, v katerem ameriško pisateljico in pesnico spoznamo kot mamo, ženo in univerzalno žensko. Ob izidu Evforije smo v zbirki Žepnica ponatisnili tudi Stekleni zvon Sylvie Plath.

V zbirki Nova slovenska knjiga, ki jo ureja Nela Malečkar, izpostavljamo Uporne bicikle, najnovejši roman Brine Svit, prvo od njenih del, ki bo prej izšlo v slovenščini kot v francoščini, in prvo, ki se v celoti dogaja v Ljubljani – v času epidemije kovida in kolesarskih protestov. V čas splošne karantene je postavljeno tudi dogajanje v romanu Evo me, tusem skrivnostne_ga avtorja_ice Vanje Krajnc_a.

V zbirki Kapučino je izšel roman Živela bom nizozemske avtorice turških korenin Lale Gül, ki bo v začetku oktobra obiskala Slovenijo.

Poletje bo zanimivo tudi za ljubitelje kriminalk: v zbirki Krimi, ki jo ureja Nataša Müller, sta izšli Strel v prazno, tretja knjiga iz serije Četrtkov klub za umore britanskega avtorja Richarda Osmana, in Obscuritas švedskega pisatelja Davida Lagercrantza, ki je zaslovel kot avtor četrte, pete in šeste knjige slovite serije Milenium Stiega Larssona. Od novosti iz zbirke Oddih opozarjamo na roman Mladenka pri oknu, večerna svetloba, modra oblekaAlene Schröder, ki pripoveduje zgodbo štirih generacij žensk v Nemčiji od tridesetih let 20. stoletja do danes.

Za konec je tu še roman Najti ljubezen, prvenec igralke Tine Gabriele Gorenjak, v katerem avtorica na humoren in samoironičen način opisuje iskanje ljubezni in življenje v paru.