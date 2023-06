Španci so v svojem drugem finalu lige narodov prišli do prve lovorike. Hrvaški odpor so strli šele po enajstmetrovkah. Sicer pa so na tekmi imeli več obetavnih akcij od Hrvatov, ki tako še čakajo na prvo mednarodno lovoriko, potem ko so že igrali v finalu in polfinalnih svetovnih prvenstev.

Hrvate podpiralo na tisoče navijačev

Hrvati, ki jih je na stadionu podpiralo več kot 25.000 rojakov, so v sredo v polfinalu po podaljških s 4:2 ugnali domačo reprezentanco Nizozemske, a za to potrebovali podaljške. Španci so dan kasneje v 88. minuti zabili odločilni gol za zmago z 2:1 proti Italiji.

Prvo izdajo tega tekmovanja je pred štirimi leti na Portugalskem dobila domača reprezentanca, pred dvema pa je bila najboljša Francija, ki je takrat ugnala Španijo, sicer trikratno evropsko in enkratno svetovno prvakinjo.

Več priložnosti za Špance

V uvodu tokratne tekme so bili nekoliko nevarnejši prav Španci, posebej Gavi je bil v 12. minuti blizu uspehu, a zgrešil cilj za nekaj centimetrov. V 23. minuti so Hrvati izpeljali prvo nevarno akcijo, toda španska obramba je na koncu pravočasno posredovala o strelu Andreja Kramarića.

Po še eni španski polpriložnosti je v 31. minuti s strelom z glavo s približno 15 metrov poskusil Ivan Perišić, na mestu pa je bil Unai Simon. Perišić je z glavo poskusil tudi v 39. minuti, vendar takrat španski vratar ni imel veliko dela, Alvaro Morata pa je na drugi strani prav tako z glavo žogo poslal čez hrvaški gol v 42. minuti.

Uvod drugega polčasa je pripadel hrvaškim nogometašem, ki so bili konkretnejši, a ne dovolj za spremembo izida. Tudi Španci so zagrozili v 57. minuti, zgrešil pa je Marco Asensio. Kljub nekaterim nevarnejšim akcijam pa tudi v nadaljevanju prave priložnosti ni bilo, tudi Asensio v 77. minuti je bil premalo natančen.

V 84. minuti pa je imel Ansu Fati daleč najlepšo priložnost tekme, ko je streljal iz bližine, veselje pa mu je preprečil Perišić s posredovanjem pred golov črto. Ob koncu 90. minute je znova nenatančno meril Asensio, tako da je sledil podaljšek.

Nenatančnost pri strelih

V njem je v prvem delu zagrozil predvsem Dani Olmo, ki je imel na voljo odprt strel v kazenskem prostoru, a tudi on je žogo poslal čez gol. Olmo je do strela prišel tudi v 108. minuti, vendar je Josip Šutalo z blokom žogo odbil v kot.

Tudi sicer so bili v teh trenutkih podjetnejši Španci, ki pa jih je skozi celo tekmo »tepla« nenatančnost pri strelih. To bi lahko slednje skrbelo pri izvajanju kazenskih strelov, ki so sledili.

Pri teh pa se to ni poznalo. Od sedmih španskih strelcev je zgrešil le Aymeric laporte, ki je imel prvo zaključno žogo, a je zadel prečko. Toda to ni bilo usodno. Unai Simon je namreč pred tem obranil strel Lovru Majerju, v šesti seriji pa še Brunu Petkoviću. Odločilno enajstmetrovko pa je nato zadel Dani Carvajal.