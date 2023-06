Za Nizozemcem sta se zvrstila Španec Fernando Alonso (Aston Martin) in Britanec Lewis Hamilton (Mercedes).

Z zmago na dirkališču Circuit Gilles-Villeneuve je branilec naslova Verstappen povečal naskok v skupnem seštevku za SP na 69 točk, saj je njegov prvi zasledovalec in moštveni kolega, Mehičan Sergio Perez, osvojil šesto mesto.

Verstappen pa je dosegel še en mejnik. Z 41. zmago v karieri je izenačil dosežek trikratnega svetovnega prvaka, Brazilca Ayrtona Senne, vse pa kaže, da se mu nasmiha drugi naslov, saj je na osmi letošnji dirki dosegel šesto zmago. Dvakrat je bil najboljši Perez.

Nizozemec je bil v Montrealu najboljši že v kvalifikacijah, dominacijo pa je potrdil s suvereno zmago. "Dirka nikakor ni bila enostavna. Pnevmatike niso opravile svojega in kar precej smo drseli po stezi. Seveda pa je današnji dan neverjeten. Ekipi sem priboril 100. zmago. Nikoli si nisem predstavljal, da se bom tako dobro odrezal in da bomo dosegli te številke," je po tekmi povedal zmagovalec. A Red Bull je dosegel že 18. zmago na zadnjih 19 tekmah.

Morda je imel Red Bull res nekaj težavic, saj je Alonso po tekmi povedal, da si je želel več: "Žal sem naredil napako na startu, kjer sem izgubil eno mesto in sledil je boj z Mercedesom. Lewis je celo tekmo napadal in pritiskal. Tudi enega kroga nisem mogel odpeljati sproščeno." Bržkone pa si je Španec želel večji naskok pred Britancem.

Zadovoljni so tudi pri Mercedesu, kjer se končno bližajo najboljšim. "Aston Martin nam na ravnini še uide, a kmalu bomo tam. Vedeli smo, da nam proga v Montrealu ne ustreza, saj imamo v počasnih zavojih težave. Zdaj potrebujemo le še nekaj več moči," pa je Hamiltona povzela avstrijska tiskovna agencija Apa.

Na dirki je prevladoval Verstappen, vsaj na začetku pa je Hamilton prehitel Alonsa, Španec pa se je vrnil na drugo mesto v 23. krogu in sledil je oster boj do konca. Ostale pozicije se niso bistveno spreminjale in za vodilno trojko sta se uvrstila oba Ferrarija s Charlesom Leclercom in Carlosom Sainzem.

Naslednja dirka čez 14 dni bo priložnost za praznovanje v moštvu Red Bulla. Karavana se namreč seli v avstrijski Spielberg, na domačo progo tega moštva, kjer bo ob 36. VN Avstrije na sporedu tudi sprinterska preizkušnja.