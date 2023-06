Njihov namen je namreč na eni strani vsaj začasno odstraniti voznika s ceste, pri čemer mora pri ponovnem opravljanju izpita skozi rehabilitacijski program, v katerem skušajo vplivati na njegovo vedenje v prihodnje in ga spremeniti v prid prometni varnosti. Seveda pa vedno obstaja majhen odstotek ljudi, pri katerih kazni ne pomagajo, prav tako ne odvzem dovoljenje ali vozila. Gre za posebne osebnosti, ki se ne podrejajo pravilom in ne razumejo odgovornosti in posledic svojih dejanj. Po navadi se taki ljudje podobno vedejo tudi v družbi, družini, službi. Zato je treba to problematiko reševati usklajeno v več podsistemih družbe. Ko namreč nekdo prekršek stalno ponavlja, nastopi čas, da mu je dovoljenje potrebno vzeti za stalno. Če se ti nekaj zgodi dvakrat ali trikrat, gre za zavestno izbiro. In takšen posameznik ne sodi v promet.

Posebnost kaznovanja v Sloveniji je tako imenovana polovička, se pravi cenejše takojšnje plačilo. Gre za idejo spodbude, takoimenovani korenček in palica. Polovička je ideja korenčka, ki ji sledi palica, če ne ravnaš ustrezno. To je s psihološkega vidika smiselno, saj ljudje z določeno spodbudo lažje plačamo kazen, je pa po drugi strani nesmiselno, saj gre za kazen. Ko nek normalen posameznik naredi hud prekršek, je to zanj velik šok. Ljudje smo namreč prepričani, da se nam to ne more zgoditi in so zakonska določila napisana za nekoga drugega. Praviloma se takoj vprašajo, kako je s plačilom kazni, ali je mogoča polovička, kako zmanjšati število kazenskih točk in ali je mogoč odvzem vozniškega dovoljenja. Ker se ljudje o tem pogovarjajo tudi v svoji okolici, ima taka globa tudi preventivni učinek. So pa seveda kazni samo en del strategije izboljšanja varnosti v prometu, saj na primer policija izvaja tudi številne druge aktivnosti v skladu z resolucijo o varnosti.

In če smo prepričani, da so pri nas kazni visoke, je potrebna primerjava s skandinavskimi državami, kjer višino kazni prilagajajo glede na zaslužek kršitelja. Ali prevedeno, kazen navzgor ni omejena. Tako je nedavno na Finskem lastnik velikega podjetja zaradi prehitre vožnje plačal neverjetnih 121 evrskih tisočakov kazni, kar se mu je zgodilo že tretjič. Milijonar je kazen seveda takoj poravnal. Mnogi menijo, da ima zgolj takšna kaznovalna politika enak učinek ne glede na socialni status posameznika, a smo v Sloveniji od česa podobnega oddaljeni svetlobna leta.