Kje si, Zdravko?

V občini Podčetrtek so imeli prejšnji teden pravo slavje. Slavnostno so odprli dva pomembna projekta, in sicer novo čistilno napravo ter povezovalno cesto. Kot se za slavnostna odprtja in zasajanja lopat ter postavljanja temeljnih kamnov in kar je še tega čudaškega protokola spodobi, so se na slovesnosti ob rezanju traku seveda prikazali še nekateri pomembneži.