Shodi pod nazivom »Srbija proti nasilju« ne pojenjajo. V soboto se je sedmega protesta po vrsti v Beogradu po ocenah udeležilo 35.000 ljudi, kar je približno toliko kot teden dni prej, a precej manj od nekaj sto tisoč udeležencev, ki so jih našteli sredi maja. Vendar imajo organizatorji zdaj nov pristop. Tokrat so proteste hkrati in usklajeno organizirali v štirih največjih mestih v državi, torej tudi v Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. In če oblast ne bo prisluhnila njihovim zahtevam, napovedujejo, da bodo ta teden dodali še deset mest in torej proteste še bolj decentralizirali ter v vseh teh mestih blokirali promet. »Ali bomo ustavili nasilje ali pa se bo ustavila Srbija,« je z govorniškega odra v prestolnici sporočal novinar in voditelj Smiljan Banjac.

V Beogradu so udeleženci blokirali promet na avtocesti in v mestu ter zahtevali odstop notranjega ministra Bratislava Gašića ter vodje obveščevalne službe Aleksandra Vulina, pa tudi predsednika Aleksandra Vučića in premierke Ane Brnabić. Od njiju tudi zahtevajo ukrepe proti kulturi nasilja v medijih, med drugim prepoved resničnostnih oddaj s takšno vsebino, po drugi strani pa medijsko svobodo. »Vučić ven!« so vpili v Beogradu in nosili njegovo podobo v zaporniški obleki. »Čas je na naši strani in naj traja, kolikor hoče – vztrajali bomo in na koncu dosegli svoje cilje,« je dejal ekonomist Vladimir Savić, ki je vlado obtožil, da v Srbiji seje strup in strah.

Oblast je glasu ulice vajena

Vučić je protestnike že prej pozval na pogovor in napovedal možnost predčasnih volitev. Brnabićeva je napovedala, da ponuja odstop, a ni jasno, ali se bo ta zgodil oziroma kdaj se bo zgodil. Vučić se trenutno sicer bolj ukvarja z znova zaostrenim položajem na Kosovu, o čemer je imel konec tedna enega svojih pogostih televizijskih nagovorov. Že sredi tedna je dejal, da je protestov že vajen, in spomnil na tiste pod sloganom »Eden od petih milijonov«, ki so proti njemu potekali v letih 2018–2020 do izbruha pandemije novega koronavirusa in so bili največji po tistih proti režimu Slobodana Miloševića ter eni najdaljših v Evropi sploh. Kakšnih večjih sprememb niso prinesli.

Vodje protestnikov in opozicija pravijo, naj najprej izpolni njihove zahteve, potem se bodo pogovarjali. Predčasnih volitev pa niti ne zahtevajo, bržkone zato, ker nimajo možnosti za zmago. Protesti so se začeli po strelskih pohodih v beograjski osnovni šoli in Mladenovcu ter Smederevu v začetku maja, ko je bilo ubitih 18 ljudi, 20 pa ranjenih.

