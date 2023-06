Na lanskem »final fouru« v Kölnu sta se tako tekma za tretje mesto (Kiel – Veszprem) kot prvo (Barcelona – Kielce) končali šele po streljanju sedemmetrovk in z enakim izidom 37:35, na letošnjem pa je bilo potrebno izvajanje kazenskih strelov že na uvodni polfinalni tekmi Barcelona – Magdeburg. Po kar 22 izenačenjih v rednem delu in še štirih v podaljških so o prvem finalistu odločale sedemmetrovke. Medtem ko je bil Magdeburgov junak celotne tekme Nizozemec Kai Smits (12 golov), je v podaljških blestel Slovenec Marko Bezjak, ki je v manj kot treh minutah dosegel kar tri od svojih skupno štirih golov. Pri izvajanju kazenskih strelov se je izkazal še danski vratar Mike Jensen, ki je v 70 minutah zbral le dve obrambi, nato pa ubranil kar štiri sedemmetrovke zapored od skupno petih in Magdeburg se je veselil zmage s 40:39. Favorizirana in poražena Barcelona je prvič po letu 2019 ostala brez velikega finala.

Nesramno bogati PSG, ki ga poganjajo naftni dolarji arabskih šejkov, je že petič v zadnjih osmih letih obstal v polfinalu in ostaja mu – tako kot tudi nogometašem PSG – le sanjarjenje o naslovu prvaka Evrope. Tokrat so bile za francoski klub usodne Kielce s 25:24, ki so se tako že drugo leto zapored prebile v finale. Na tekmi s kar 16 izenačenji so večinoma vodili Poljaki, največ nekajkrat za tri gole, zmagoviti zadetek za Kielce pa je minuto in pol pred koncem s sedmih metrov dosegel Arkadiusz Moryto.

Nizozemec kot v transu

Predigra velikemu finalu je bil obračun za tretje mesto, na katerem je Barcelona povozila povsem razglašeni PSG (37:31). Katalonci, pri katerih sta blestela Blaž Janc s sedmimi goli in vratar Moreno Perez de Vargas z 21 obrambami, je že sredi prvega polčasa vodila za osem golov (15:7), na začetku drugega pa štirikrat z rekordnimi desetimi. V finalu v razprodani dvorani Lanxess Arena v Kölnu (19.250 gledalcev), ki sta ga sodila Slovenca David Sok in Bojan Lah, je v drugem polčasu kazalo na zmago Kielc, ki so vodile že za štiri (18:14), a jih je Magdeburg ujel pri 22:22. V dramatični končnici so imeli Poljaki pri 26:26 še 16 sekund časa za zadnji napad in igralca več v polju, vendar je nasprotnikov vratar Nikola Portner ustavil kar dva strela zapored in kluba sta šla v podaljške.

V podaljških je bila prednost ves čas na strani Magdeburga, ki je tako še drugič v dveh dneh igral dodatne minute. Dobro minuto in pol pred koncem so se Kielce spet približale na gol zaostanka (29:30), a v 25 sekundah niso uspele doseči izenačujočega zadetka, ki bi prinesel sedemmetrovke. Nemci so s svojem četrtem evropskem finalu med elito četrtič zmagali, prvič po letu 2002, Nizozemec Kai Smits pa je na dveh tekmah skupaj dosegel kar 20 golov: »To je neverjetno, to je bil vrhunski boj. Vsi bomo potrebovali še veliko časa, da bomo sploh dojeli, kako fantastičen uspeh smo dosegli. Zdaj se nam zdi, kot da sanjamo. In sanje so končno tudi postale resničnost.« Trener Talant Dušebajev, ki je s Kielcami postal prvak Evrope leta 2016, je danes izgubil drugi zaporedni finale v ligi prvakov: »Žalosten in razočaran sem. Vse smo imeli v svojih rokah, a na koncu ostali brez vsega. Magdeburg je v igri izkoristil tisto, kar smo mu ponudili, moji igralci pa so se v končnici očitno ustrašili velike zmage. Škoda.«

Izidi, finale: Magdeburg – Kielce 30:29 po podaljških (26:26, 13:15), za tretje mesto: Barcelona – PSG 37:31 (22:13, Janc 7, Wanne, Richardson in N'Guessan po 5, Perez de Vargas 21 obramb; Syprzak in N'Tanzi po 7), polfinali: Magdeburg – Barcelona 40:39 (38:38; 31:31; 16:18, Smits 12, Damgaard 8, Bezjak 4, Jensen 12 obramb; N'Guessan 9, Gomez 8, Makuc 4, Janc 2, Nielsen 11 obramb), Kielce – PSG 25:24 (16:14, A. Dušebajev 6, Karalek 5, Wolff 12 obramb; Steins 6, Kristopans in Prandi po 4, Palicka 12 obramb).

