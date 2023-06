Potem ko Slovenija v petek na Finskem ni nadgradila popolnega marčevskega starta v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v nogometu, jo drevi z Dansko v razprodanih Stožicah čaka nov skandinavski izziv in najtežja preizkušnja doslej. Čeprav je Slovenijo znova zajela nogometna vročica in je pred reprezentanco ena izmed tekem leta, to ne velja za medije, saj je bilo včeraj popoldne na Brdu pri Kranju le šest novinarjev (od tega en tujec). Danska je prva favoritinja zelo izenačene skupine H, v kateri imajo kar štiri reprezentance po šest točk. Nova ničla bi zmanjšala možnosti Slovenije za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji.

​Šeško: Bijol je prevzel vlogo Oblaka

»Danska ima kakovost na vsakem igralnem mestu. Najbolj pomembna bo popolna zbranost, saj se bomo le tako lahko pokazali v najboljši luči. Igrati proti tako veliki reprezentanci, kot je Danska, je najlepša stvar, ki jo lahko doživiš v nogometu. To je priložnost, da se pokažemo na svetovni ravni. Verjamem, da ta ekipa to zmore, saj premoremo kakovost. Ne skrbi me, da bomo pokazali veliko željo, zato se tekme zelo veselim,« je izpostavil napadalec Benjamin Šeško. Slovenija si je v Helsinkih priigrala dovolj priložnosti za zadetek, vendar je bila neučinkovita v napadu. »Zgodijo se takšne tekme, da enostavno ne moreš doseči gola, čeprav poskušaš vse. V Helsinkih sem imel malo nesreče, zato je dobra stvar, da je čez tri dni že nova tekma. Ker dva tedna nisem bil v polnem pogonu, se je to takoj poznalo prav pri malenkostih, ki se tičejo zadetkov. Tekma s Finsko je bila dobrodošla, da znova ujamem ritem in se pripravim za tako zahtevnega tekmeca, kot bo Danska,« je o strelski formi povedal Šeško.

Za uspeh proti Danski bo treba pokazati veliko več kot proti Finski, pa tudi selektor Matjaž Kek bo moral biti pri izbiri igralcev v boljši dnevni formi kot v petek. V slovenski ekipi ni bilo igralca, ki bi nadomestil poškodovanega Jana Oblaka. Ne gre le za njegov prispevek na igrišču v vlogi vratarja (Belec za gola ni neposredno kriv, a bi ob obeh zadetkih Fincev lahko bolje reagiral), ampak predvsem vlogo kapetana, saj v odsotnosti poškodovanega Kurtića v ekipi ni bilo igralca, ki bi povzdignil glas na igrišču in v slačilnici. »Ko manjka Oblak, moramo stopiti skupaj kot ekipa, da si pomagamo in spodbujamo na igrišču. Le tako bomo prikazali najboljšo predstavo. V vlogi glavnega je zdaj Jaka Bijol, ki ima nalogo, da vse skupaj dvigne,« je končal 20-letni Šeško. Igralci upajo, da jim bodo polne tribune Stožic dale dodatno energijo v pohodu na zmago, s katero bi ostali v enakovrednem boju za eno izmed prvih dveh mest v skupini, ki vodita neposredno na evropsko prvenstvo.

Enajsterico bo sestavila tudi zdravniška služba

Slovenski strokovni štab, v katerem imajo glavno besedo Matjaž Kek, Milivoje Novaković in Boštjan Cesar, je opravil temeljito analizo tekme s Finsko in se pogovoril z igralci. »V nogometu se stvari zelo hitro obrnejo v eno ali drugo stran. Razočarani smo z izidom na Finskem, nič nam ne pomaga, da smo imeli priložnosti in posest žoge, da so bile podaje relativno dobre. Na drugi strani smo bili slabi v dvobojih in agresivnosti. Individualna napaka, po kateri prejmeš gol, te stane drago, če na drugi strani na dosežeš zadetka. Točke, ki smo jih izgubili proti Finski, bomo iskali proti Danski. V Stožice prihaja ekipa svetovne vrednosti, ki ima rep in glavo z vrhunskimi posamezniki ter je fantastično vodena. Izziv je velik, motiva je ogromno. Prepričan sem, da bomo na pravi ravni in ob kakovosti pokazali tudi dovolj agresivnosti ter odločnosti v dvobojih. Pričakujem dobro Slovenijo s podporo razprodanih Stožic in predstavo na visoki ravni. Če tega ne bomo pokazali, nas bodo razmontirali,« je poudaril Matjaž Kek.

Danska je v kvalifikacijah doma premagala Finsko s 3:1 in Severno Irsko z 1:0 ter izgubila v gosteh s Kazahstanom z 2:3, potem ko je vodila z 2:0. Kakšna bo prva enajsterica, bo vsaj toliko kot selektor Kek odločala tudi zdravniška služba. V ekipo se je naselil virus, zaradi katerega je že v Helsinkih manjkal Gorenc Stanković, trenutno pa je v izolaciji v svojih sobah s povišano temperaturo šest igralcev. Tudi počutje Keka včeraj na druženju z mediji ni bilo najboljše in ugibal je, če je vse skupaj povezano z mrzlimi klimami. Šele po današnjem dopoldanskem treningu bo znano, koga bo 61-letni Mariborčan lahko prijavil v zapisnik. Novih igralcev ni klical, saj so po počitnicah komaj začeli priprave v klubih.

Izidi 3. kroga: Finska – Slovenija 2:0 (1:0), Danska – Severna Irska 1:0 (0:0), San Marino – Kazahstan 0:3 (0:1), vrstni red: Kazahstan, Danska, Finska in Slovenija po 6, Severna Irska 3, San Marino 0. Pari 4. kroga, danes ob 18. uri: Finska – San Marino, ob 20.45: Slovenija – Danska, Severna Irska – Kazahstan.

4 tekme je Slovenija doslej odigrala z Dansko in vse izgubila, nazadnje leta 2008 z 1:2 (gol za Slovenijo je dosegel Milivoje Novaković) v Domžalah, pred tem pa so bili izidi 0:2, 0:4 in 0:3 (poslovilna tekma vratarja Petra Schmeichla leta 2001). 19. mesto zaseda Danska na lestvici Fifa, Slovenija je 59. Tržna vrednost Slovenije je 90 milijonov evrov, Danske pa 402 milijona evrov.