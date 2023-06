JEK 2: Genialni politični manever

Ko je premier Robert Golob z vso merodajno jedrsko in ministrsko vrhuško v petek sedel v občinsko dvorano v Krškem in spregovoril o drugem jedrskem bloku, ni povedal nič bistveno novega. Pravzaprav je ponovil in utemeljil to, kar so on sam, vlada in njeni ministri zatrjevali ves čas: da pripravljajo vse strateške in investicijske dokumente, na podlagi katerih se bomo lahko okoli leta 2027 na referendumu odločili, ali zgradimo ta nesrečni drugi jedrski blok ali ne. Navrgel je še nekaj bonbončkov v obliki novega jedrskega državnega sekretarja in posebnega zakona ter odšel. Od petka jedrski blok ni nič bližje, kot je bil teden ali mesec prej. Pa vendar je premier pustil vtis, da je odslej vse drugače. V enem samem popoldnevu je s premišljeno odmerjeno potezo zaprl usta svojim kritikom. Vsi, ki so mesece kričali, da ta vlada zavira gradnjo drugega jedrskega bloka, so ostali brez streliva.