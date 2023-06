Slovenske košarkarice s tretjim porazom končale domače EP

Slovenske košarkarice so evropsko prvenstvo v Ljubljani končale veliko prej, kot so pričakovale. S tremi porazi so zasedle zadnje mesto v skupini C; danes so morale premoč priznati še Franciji, ki je bila boljša s 73:68 (15:14, 36:39, 54:51).