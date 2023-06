Superlahki športni avtomobil caterham 7 avtomobilskega proizvajalca Caterham cars z jugovzhoda Anglije je letos uradno srečal Abrahama, v resnici pa ima vozilo dosti starejšo zgodovino. Prodajati so ga začeli že leta 1957, a tedaj še pod imenom lotus 7. Vozilo je bilo mojstrovina nekdanjega vojaškega pilota, oblikovalca in Lotusovega ustanovitelja Colina Chapmana. Namenjeno je bilo dirkanju in vožnji po cesti. Obe nalogi je uspelo izpolniti. Z Lotusovo sedmico je dirkal celo sloviti Graham Hill, oče Damona Hilla. Chapman je pri snovanju avtomobila sledil svojemu vodilu »poenostavi, potem pa dodaj lahkost« ter ocenil, da »dodajanje moči avto pospeši zgolj na ravnini, medtem ko odvzemanje teže avto pospeši povsod«.

Prvi modeli dvoseda so bili minimalistični in se zgledovali zlasti po tedanjih dirkalnikih s prednjim pogonom. Kasnejši modeli so postali nekoliko bolj igrivi, a ohranili osredotočenost na funkcionalnost. Zlasti po zaslugi sprednjih blatnikov in luči so različice od druge serije dalje spominjale na pomanjšano in poenostavljeno različico luksuznega avtomobila iz dvajsetih ali tridesetih let prejšnjega stoletja. Denimo na Buggatijevega tipa 41.

V Caterhamove roke tudi zaradi davčnih sprememb

Lotus 7 je bil zasnovan kot avto, ki ga je kupec sestavil sam. Razlog je bil povezan s tedanjo davčno zakonodajo v Veliki Britaniji. Sestavljeni avto bi namreč stal današnjih 37 tisoč evrov (1036 tedanjih funtov), razstavljen pa vsega 19 tisoč evrov (536 tedanjih funtov). Davčna ugodnost se je končala leta 1973, ko se je Velika Britanija pridružila Evropski gospodarski skupnosti. Uvedli so davek na dodano vrednost, ceni razstavljenega in sestavljenega avtomobila pa sta se poenotili. To je Chapmana končno spodbudilo k dokončni preobrazbi Lotusa v podjetje za izdelavo dirkalnikov in luksuznih športnih avtomobilov. Pravice za izdelavo lotusov 7 je prodal Caterhamu, ki je bil njegov zadnji britanski partner za sestavljanje teh modelov vozil. Sprva so pri Caterhamu le sestavljali avtomobile, ki so jih v obliki modela četrte serije izdelali pri Lotusu. Ko jim je zmanjkalo zaloge, pa so presedlali na lastno produkcijo, po vzoru tretje serije sedmice. Odločitev ni bila težka. Tretja serija je bila med najpriljubljenejšimi, medtem ko četrta ciljni skupini ni bila pri srcu.

Caterhame 7 izdelujejo še danes, in sicer v več konfiguracijah. Najmočnejše imajo 310 konjskih moči, 297 Nm najvišjega navora, zmorejo pa pospešiti od 0-100 kilometrov na uro v vsega 2,8 sekunde in tehtajo okoli 610 kilogramov. Tak model stane okoli 65 tisoč evrov. Gredo za med, saj zna čakalna vrsta za sestavljenega trajati tudi več kot pol leta. Prodajajo tudi razstavljene. Podjetje trdi, da naj bi avto lahko praktično kdorkoli sestavil v 70 urah. Ljubitelji v sodobni sedmici vidijo pristno izkušnjo klasičnega dirkalnika za običajne ceste, brez vsega lišpa in drugih dodatkov, ki niso nujni za vožnjo. »Sedmice se ne derejo 'zabava'. Primejo te za ovratnike in vate to zakričijo,« pišejo na uradni spletni strani podjetja Caterham.

Večkrat so jim prepovedali udeležbo na dirkah

Sedmica je svoj dirkaški pedigre kazala že zgodaj. Prvo zmago na dirki s tem vozilom je Graham Hill dosegel že leta 1958. Leta 1976 pa so avtomobilu zaradi zmogljivosti v Veliki Britaniji celo prepovedali tekmovanje v dirkah avtomobilov za splošno prodajo. Šef Caterhama Graham Nearn je dal zaradi prepovedi tedaj natisniti majice z napisom: »Caterham seven – avto, ki je prehiter za dirkanje«, ob tem pa je močno tudi lobiral, da bi se prepoved umaknila. Z omejitvami so sedmice lahko zopet pričele tekmovati 1980. Nova prepoved dirkanja je sledila leta 2002. Tedaj je različica sedmice R400 pometla s konkurenco, vključno s porscheji in BMW-ji, ter najbližjega zasledovalca na 24-urni dirki na Nürburgringu prehitela za 10 krogov. Od leta 1986 obstaja tudi tekmovanje, v katerem se tekmeci pomerijo le v sedmicah.

Avto ima ljubitelje tudi v svetu slavnih. Med zvenečimi imeni posameznikov, ki so si privoščili sedmico, najdemo britanskega igralca Rowana Atkinsona (Črni gad, gospod Fižolček), angleškega pevca Chrisa Reo ter Leeja Dixona, desnega bočnega člena legendarne obrambne verige angleškega nogometnega kluba Arsenal.

536 £ je bilo potrebno odšteti za razstavljeni avto, za sestavljenega pa 1036. 70 ur naj bi danes trajalo sestavljanje caterhama 7, kar lahko naredi kdorkoli. Vsaj tako trdi podjetje.