Drena, Raphael, Julian, Aaron, Elliot in Helen. Pred dobrim mesecem pa se jim je pridružila še Gia. Če bi vas vprašali, kaj jim je skupnega, se vam verjetno ne bi sanjalo. Gre za otroke legendarnega Roberta De Nira. Natanko sedem jim ima. Da je Gia nekaj posebnega, pa so dokaz igralčeva leta, saj jih šteje že 79. Če imaš mlajšo spremljevalko, je vse mogoče, boste verjetno rekli. In imate prav, saj je od njega mlajša 34 let. Številko sedem tokrat izpostavljamo namenoma, ne zgolj zato, ker je pravljična. Sedem let se namreč po cestah vozi še en niro, kia niro. Športni terenec, ki sicer (še) ni takšna zvezda kot soimenjak, a ima vse adute, da to nekoč postane. Sploh v hibridni različici, ki mu je pisana na kožo.

O elektrifikaciji se govori vse bolj na glas in bližje, kot smo letu 2035, ko naj bi bili v Evropski Uniji naprodaj zgolj električno gnani novi avtomobili, bolj nam je jasno, da to ni realno. Vsaj za Slovenijo ne. Za večino so namreč predragi in zaradi bivanja v blokovskih naseljih neuporabni, saj ustrezna infrastruktura še ni postavljena. Po besedah evropskih avtomobilskih podjetij pa do zastavljenega roka ni pričakovati, da bi bili kaj dosti cenejši in se približali 10 tisočakom, kot je danes na Kitajskem že moč odšteti za električno gnanega malčka. Alternativa polni elektriki danes že obstaja in sliši na ime (priključni) hibrid. Razlika med hibridoma je v tem, da priključni omogoča nekajdeset kilometrski električni doseg, dokler se baterija ne sprazni, pri navadnem hibridu pa se električni motor vklaplja, ko so za to primerne vozne razmere, še posebej v mestih, kar odločno znižuje porabo. Kako odločno? V našem primeru se je ustavila pri 5,4 litra, kar je približno na ravni dizelskega motorja, še posebej pa veseli doseg, ki se s polno posodo za gorivo približa uporabnim 800 kilometrom. Sistemska moč 1,6-litrskega bencinskega in električnega motorja je sicer 141 konjev (104 kW), za prenos moči pa skrbi 6-stopenjski samodejni menjalnik, ki mu ukazujemo prek vrtljivega gumba. Motor je veliko bolj zmogljiv, kot kažejo tehnični podatki (165 km/h najvišje hitrosti in 10,4 sekunde do stotice), vožnja pa je izjemno tiha. Voznik ima na voljo dva 26-centimetrska povezana barvna zaslona, desnemu, ki je zaobljen in obrnjen proti vozniku, lahko ukazujemo na dotik, žal pa se prstni odtisi na zaslonu poznajo, zato imejte ob sebi priročno krpico, da se bo zaslon ves čas svetil v svoji lakasti črnini.

Všečen je, a breme lepotca zna biti težko, česar se še najbolje zavedajo oblikovalci avtomobilov. Ni skrivnost, da ljudje vse bolj kupujejo z očmi in čustvi, razum pa prevlada šele takrat, ko cena odločno preskoči predvideni proračun. Breme zna biti še toliko težje, ko je treba zrisati novo generacijo, ki naj bi bila še lepša kot odhajajoča. Kot bi na primer danes skušali najti fotomodel, ki je še lepši, kot je bila pred časom Cindy Crawford. Toda to breme znajo nekateri oblikovalci neverjetno lahkotno nositi na svojih plečih. Vsaj pri Kii je tako. Druga generacija nira, ki se na cestah vozi drugo leto, je dokaz, da je lepo lahko še lepše. A v našem primeru zagotovo pride do boja med čustvi in razumom. Cena je namreč vse prej kot malenkostnih 43.499 evrov oziroma 37.699 z vključenim gotovinskim popustom. Teh 5800 evrov manj je še kako mikavnih in celotno cenovno zgodbo prikaže v lepši luči. Toliko bolj, ker je najvišja stopnja opreme GT line popolna. Si želite aktivni tempomat? Ima ga. Kaj pa parkirne senzorje in kamero? Prav tako. Nič drugače ni z ogrevanima sedežema in volanskim obročem, pametnim ključem, 18-palčnimi platišči in prikazom podatkov o vožnji na vetrobransko steklo.

Niro ima dodano vrednost, ki jo prinaša višji položaj sedenja. Pozabite na morebitne težave s hrbtenico, ta bo od užitka po mačje predla, ko boste enostavno in zlahka vstopili ali izstopili iz njega. Za volanskim obročem pa bo zagotovo sedel nekdo, ki zna ceniti vse, kar ponuja. In ponuja lahko veliko. A najprej slaba novica za vse tiste, ki ste ultimativni privrženci vožnje po brezpotjih. Te niro športno-terenskemu videzu navkljub ravno ne omogoča, saj je štirikolesni pogon na seznamu še neuresničenih želja. A to je verjetno edina želja, ki bo ostala neuresničena, vse druge v slogu zlate ribice zlahka izpolni. Pa najsi gre za prostornost, udobje ali že omenjeno bogato serijsko opremo. Prostornost z veliko začetnico udejanja 451-litrski prtljažnik, dostop do njega pa olajšajo električno pomična vrata, tudi na zadnji klopi je centimetrov za kolena in glavo dveh potnikov več kot dovolj, le Dončić se ne smete pisati. Je pa dolžinska mera 4,42 metra obvladljiva tudi, ko krožite po ozkih mestnih ulicah, da bi vožnjo z nirom osvojili, pa ni potreben doktorski naslov. Vas nakup mika? Ne boste edini, lani ga je v garažo zapeljalo 38 Slovencev.