Vloge za pomoč odslej tudi elektronsko

Pri Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto so zagnali akcijo Nisi sam – pri nakupu šolskih potrebščin. Želijo zbrati okoli 30.000 evrov, da bodo lahko pomagali od 250 do 300 učencem in dijakom iz socialno šibkejših družin. Zato k doniranju vabijo tako podjetja kot posameznike. Prosilci lahko odslej za kakršno koli pomoč, ki jo ponuja novomeški Rdeči križ, zaprosijo tudi prek aplikacije.