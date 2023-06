Zločini otrok

Po beograjski tragediji se vrstijo zapisi in razmišljanja o različnih ukrepih, ki bi zmanjševali verjetnost takih dejanj. Nekaj tega sem prispeval tudi sam in med drugim opozoril, da vsaka stroka gleda predvsem skozi svoje področje in izkušnje. To je seveda razumljivo in prav nič narobe, le na koncu je dobro združiti mnoga spoznanja in potegniti rešitve, ki zajemajo več razsežnosti dogodka ali pojava.