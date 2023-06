Zakon o zaščiti podnebja, katerega cilj je usmeriti državo k ogljični nevtralnosti do leta 2050, je podprlo 59,1 odstotka volivcev, za zakon o davčni reformi za vpeljavo minimalne davčne stopnje za multinacionalke pa je glasovalo 78,5 odstotka volivcev, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa kažejo končni izidi glasovanja. Volilna udeležba je bila 42-odstotna.

Javnomnenjske ankete so že pred glasovanjem pokazale, da se obema zakonoma obeta podpora.

Namen novega zakona o zaščiti podnebja je doseči ogljično nevtralnost do leta 2050. Ob tem naj bi podnebju škodljive emisije do leta 2040 zmanjšali za 75 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Zmanjšali naj bi tudi porabo fosilnih goriv.

Parlament je zakon že sprejel, vendar mu desna konservativna Švicarska ljudska stranka (SVP) nasprotuje. Trdi namreč, da bi to povzročilo velik dvig cen. Stranka je zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri vprašanju obdavčitve dohodkov pravnih oseb pa gre za izvajanje sklepa Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), v skladu s katerim bi bile multinacionalke z najmanj 750 milijoni evrov prihodkov obdavčene po najmanj 15-odstotni davčni stopnji.

Švicarski kantoni imajo ponekod znatno nižjo stopnjo davka in so zato posebej privlačni za multinacionalke. Od višjih davčnih prihodkov bi imela koristi predvsem kantona Basel in Zug, kjer imajo sedež veliki farmacevtski in trgovski koncerni, še poroča dpa.