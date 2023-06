In ne samo, da se izkaže, da to ne deluje. Izkaže se celo, da vedno znova verjamemo, da je tako prav. Če je neizogibno, že mora biti prav. Ker nas je pač premalo. Premalo kupcev, premalo uporabnikov. Premalo ljudi, ki hodijo v gostilne in druge lokale. V določen tip gostiln in lokalov. Ali pa hodijo preredko. Premalo ljudi, ki bi si lahko privoščili kaj boljšega od Hoferja in Lidla, ki zdaj zasedata kao elitne lokacije. Ker je premajhna kupna moč. Zato je na Miklošičevi naprodaj skoraj sam škart. Da Gosposke ulice v Mariboru niti ne omenjam.

Seveda ne mislim, da bi bodisi mesto ali država morala najemnikom subvencionirati najemnine. Subvencije ne bi bile pomoč gostincem – ali trgovcem –, temveč pomoč najemodajalcem. Potuha ekonomiji pohlepa. Lahko bi jih pa limitirali. Določili maksimalno višino najemnine glede na lokacijo in glede na pomen dejavnosti, ki se tam opravlja, za javnost. To bi bilo pošteno tudi do gostincev in trgovcev, ki bi v tem primeru lahko poslovali pod enakimi izhodiščnimi pogoji. In bi se zelo verjetno tudi bolj potrudili kot zdaj. x Večer