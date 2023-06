Oblikovalka torbic Teja Jeglič, ki ustvarja znamko TejaJeglichDesign, in ilustrator Mitja Bokun sta se prvič srečala leta 2016, ko je Teja odprla svoj prvi butik. Oba umetnika slovita po svoji ustvarjalnosti in edinstvenosti svojih izdelkov. Odločila sta se, da združita moči in ustvarita skupni izdelek. Njuno sodelovanje je privedlo do poletne torbe za ženske, ki se ne bojijo izstopati.

Navdih za to edinstveno poletno torbo je bil čakanje na pravo poletje, ki je prineslo eksplozijo barv in igrive resice. Teja in Mitja sta želela ustvariti torbo, ki bi izražala svežino in lahkotnost, zato sta se odločila za osnovno belo barvo torbe. Bela simbolizira svežino in prefinjenost ter se odlično poda k poletnemu vzdušju.

Osredotočila sta se tudi na motiv in igrive resice. Barve motiva predstavljajo igrivost in dinamičnost ter vzbujajo občutek veselja. Skupaj sta ustvarila kombinacijo barv, ki odraža poletno razpoloženje in osebnostne značilnosti žensk, ki si upajo izstopati iz množice.

Torba, ki sta jo ustvarila Teja Jeglič in Mitja Bokun, je edinstvena v svoji estetiki in oblikovanju. Vsak detajl je premišljeno izbran, da ustvari izstopajočo in hkrati prefinjeno poletno torbo. Njuno sodelovanje je prineslo izdelek, ki združuje ustvarjalnost obeh umetnikov, zato bo zagotovo pritegnil pozornost ljubiteljev unikatnih modnih dodatkov. Če koga zanima cena torbice, naj omenimo, da jo lahko dobite za 229 evrov.