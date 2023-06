Oblikovalka umetniškega nakita Jasmina Rojc se z umetnostjo ukvarja od otroštva. Pri 15 letih, ko se je vpisala v srednjo šolo, se je zanjo začelo obdobje intenzivnega slikanja in likovnega izobraževanja. Obiskovala je likovno smer umetniške gimnazije v Novi Gorici, nato pa šolanje nadaljevala v Italiji. Leta 2011 je uspešno končala dodiplomski študij slikarstva v Benetkah na Akademiji lepih umetnosti pod vodstvom profesorja slikarja Igorja Lecica, pri katerem je leta 2015 končala tudi podiplomski študij.

»Leta 2016 sem se vrnila v Slovenijo. Še danes menim, da moraš imeti pogum, da se vrneš v domači kraj, sploh mi Primorci, ki smo zaradi bližine meje odrinjeni od vsega. A vrnitve ne obžalujem. Za študij so mi Benetke popolnoma ustrezale. A za ustvariti si dom in družino mi veliko bolj ustreza podeželje in življenje v naravi,« je bila med pogovorom iskrena oblikovalka nakita in magistra slikarstva, ki živi in ustvarja v vasi Zalošč v spodnji Vipavski dolini. Kar v domači hiši si je Jasmina Rojc postavila razstavni atelje, kjer ustvarja umetniški nakit in slike. Pripravila je že vrsto samostojnih razstav, sodelovala je tudi na skupinskih razstavah in na likovnih kolonijah, tudi v mednarodnem prostoru.

Navdih išče v delih umetnika Spacala

Pri oblikovanju nakita jo navdihujejo grafike umetnika svetovnega formata Lojzeta Spacala, tržaškega Slovenca. Spacal je poznan kot umetnik Istre in Krasa, saj je iz teh dveh pokrajin črpal motive, ki jih je preoblikoval v lasten likovni jezik. »In prav iz njegovih grafik pobiram oblike in barve. Nakit temelji na barvnih nasprotjih, med reliefnimi odtisi in gladko bleščečo površino,« nam je povedala 35-letna umetnica. Na vprašanje, zakaj ravno Spacal, se je odzvala iskreno, ko je dejala: »Kot Primorec mi je zelo blizu in oba pripadava istemu kraju. Njegov atelje je le deset minut stran od mojega doma. Med ogledom njegove stalne zbirke v galeriji v Štanjelu pa sem ocenila, da bi ta sedla v nakit. Težko je namreč najti umetnika, od katerega lahko pobiraš stvari, ki sodijo v nakit.«

Tako kot Spacal, ki se je ukvarjal s preprostimi primorskimi motivi, je po drugi strani tudi nakit, ki ga Jasmina Rojc ustvarja pod znamko Jasmina Rojc –​ Jewellery Design, zelo močan. »Tudi zato ga je treba pametno kombinirati z oblačili. Najbolje se nosi na enostavna in enobarvna oblačila,« svetuje oblikovalka.

Nakit je narejen iz 97 odstotkov naravnih materialov. »Glina mi omogoča ustvarjanje inovativnih, svežih in edinstvenih oblik nakita. Po tistem, ko nakit oblikujem, ga pustim, da se suši na soncu. Nato ga pobrusim in pobarvam. Sledi še zaščitni lak,« je povedala oblikovalka in dodala, da je njen nakit namenjena dekletom in ženskam, ki si želijo popestriti in polepšati svojo garderobno zbirko in s tem postati drugačne in posebne. Uporablja se ga za različne posebne priložnosti, na delovnem mestu in za vsakdanje opravke.