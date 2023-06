Glave, možgane, kožo in kosti je po navedbah tožilstva Cedric Lodge več let kradel s trupel, harvardski medicinski fakulteti podarjenih v znanstvene in izobraževalne namene. Ukradel naj bi tudi najmanj dve trupli mrtvorojencev. Kot takratni vodja mrtvašnice naj bi med letoma 2018 in 2023 ukradene dele nosil domov, kjer sta jih z ženo Denise prodajala po spletu. Nekatere kose naj bi celo poslala kar po pošti. Obtožena sta pridobivanja, prodaje in pošiljanja delov človeških teles, za kar jima grozi do petnajst let zapora. Podobnih kaznivih dejanj je poleg njiju obtoženih še pet drugih oseb.

Stranke spuščal v mrtvašnico

Petinpetdesetletni Lodge, ki je bil na Harvardu zaposlen vse od leta 1995 do maja letos, ko so ga odpustili, je po navedbah tožilstva zlorabil svoj položaj za finančno korist in tako več let povsem brezskrbno razkosaval darovana trupla in najbolj zaželene dele nosil s seboj domov. A to še ni vse. Lodge je namreč tu in tam vstop v mrtvašnico omogočil tudi drugim. »Nekaterim je dovolil, da so si lahko sami ogledali trupla in se odločili, kaj bodo nabavili,« so sporočili s tožilstva. Med temi naj bili tudi redni stranki Katrina MacLean iz Massachusettsa in Joshua Taylor iz Pensilvanije. Oba sta se znašla na seznamu obtožencev. Štiriinštiridesetletna lastnica trgovine Kat's Creepy Creations naj bi nekaj človeških ostankov prodaja naprej, nekaj pa jih porabila za ustvarjanje grozljivih lutk. Od Lodgea naj bi kupila človeško lobanjo, za okoli 600 evrov pa še dva razkosana obraza, ki ju je dala ustrojiti v usnje. Za to delo je najela Jeremyja Pauleyja iz Pensilvanije in mu mastno plačala. Gre za starega znanca policije, ki je bil v preteklosti že obtožen zlorabe trupla in nakupa ukradenih človeških ostankov. Vpleten je tudi v postopek, v katerem so iz mrtvašnice v Little Rocku kradli trupla novorojenčkov, ki jim jih še ni uspelo upepeliti. Poleti lani je policija v njegovi kleti odkrila vedra, polna organov – pljuč, srca, možganov, jeter, kože. V mreži preprodaje človeških ostankov se je obračalo ogromno denarja, samo prej omenjeni Taylor je zakoncema Lodge nakazal več kot 35.000 evrov, pri nadaljnji preprodaji pa je zaslužil tudi sam. Po poročanju časnika The New York Times so se za prodajo dogovarjali kar prek aplikacij, v enem sporočilu je Taylor naročil možgane, v drugem 'glavo številka 7'.

Harvardski študenti podarjene kadavre uporabljajo za študij in vajo pri medicinskih postopkih. Ko odslužijo svoje, trupla običajno upepelijo, posmrtne ostanke pa vrnejo družinam. Dekan prestižne univerze George Q. Daley je obnašanje vodje mrtvašnice označil za moralno zavržno ter kot gnusno izdajo. Opravičil se je vsem, ki so zaradi tega kakor koli trpeli, zlasti pa družinam pokojnikov. Trenutno se trudijo ugotoviti, trupla katerih darovalcev so bila onečaščena.

Družinski posel Črni trg preprodaje človeških ostankov v ZDA očitno cveti. Januarja smo poročali, da je bila na dvajset let zapora obsojena 46-letna Megan Hess, nekdanja lastnica pogrebnega zavoda v Koloradu, ki je brez dovoljenja družin razkosala kar 560 trupel in jih razprodala po delih. Pri družinskem poslu ji je pomagala 69-letna mama, zadolžena za seciranje. Ne gre za osamljen primer. Na prizore kot iz grozljivke so agenti pred skoraj desetletjem naleteli v centru za darovanje delov človeških teles v Phoenixu, kjer so odkrili vedra, polna odrezanih glav, rok in nog, ter hladilnik, napolnjen z odrezanimi penisi. Skupno kar deset ton zamrznjenih človeških ostankov.