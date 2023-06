Ekstremnim vremenskim dogodkom sledi povišanje cen nepredelane hrane z zamikom od enega do treh mesecev, v analizi o prehajanju ekstremnih vremenskih pogojev v cene hrane navaja centralna banka. Rezultati po njihovem kažejo, da ti pojavi statistično značilno vplivajo na inflacijo nepredelane hrane z zamikom dveh mesecev, ko je tudi zaznati največji učinek tovrstnega neugodnega vremenskega pojava.

Za merilo ekstremnih vremenskih pojavov so centralnobančni analitiki uporabili indeks, ki vključuje visoke in nizke temperature, suše, močne padavine in vetrove. Ti so po letu 2011 pogostejši in vplivajo na kmetijsko proizvodnjo in na cene nepredelane hrane tako v Sloveniji kot v državah, iz katerih Slovenija uvozi največ prehrambnih surovin in nepredelane hrane.