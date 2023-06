Kot je Vučić dejal v današnji izjavi, se vsak tak pogovor v okviru dialoga med Beogradom in Prištino, ki poteka pod okriljem EU, zaključi s pozivom njemu, naj bo pripravljen popustiti. »Nimam več kaj popuščati. Dovolj je bilo. Tak pogovor nima smisla, odločil se bom, ali bom šel, in to bo taktična odločitev,« je dejal Vučić in dodal, da s Kurtijem ne bo govoril. »Ta človek želi vojno za vsako ceno in vsak dan razmišlja o novih provokacijah. In pri tem ima zaščito,« je dodal.

Borrell je po srbski aretaciji treh kosovskih policistov v četrtek pozval Kosovo in Srbijo k takojšnji umiritvi napetosti ter voditelja obeh držav povabil na krizni sestanek v Bruselj.

Aretacija treh specialcev

Srbska policija je ob meji s Kosovom v sredo aretirala tri oborožene pripadnike specialne enote kosovske policije. Beograd trdi, da so jih aretirali globoko na ozemlju Srbije, medtem ko Priština zatrjuje, da so jih ugrabili v občini Leposavić na ozemlju Kosova.

Priština je posledično zaostrila nadzor na meji s Srbijo ter jo zaprla za tovornjake z blagom iz Srbije.

Nove napetosti na severu Kosova so se sicer začele konec maja, ko so novoizvoljeni župani v štirih občinah z večinskim srbskim prebivalstvom skušali ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja. Prišlo je do spopadov s kosovskimi Srbi, ki so temu nasprotovali, pa tudi s pripadniki Kforja, ki so skušali umiriti razmere.