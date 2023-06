Španski ekipi Euskaltel Euskadi so pred zadnjo etapo dirke po Sloveniji izpred hotela v Ljubljani ukradli kombi s kolesi, so na spletnih družbenih omrežjih sporočili organizatorji dirke. Moštvo sedaj ne more nastopiti na zadnji etapi, dirka je zanje končana.

Prošnja za pomoč

V klubskem kombiju je bilo štirinajst koles Orbea Orca Aero, ki so značilne črne barve, imajo obročnike Vision Metron in komponente FSA, navajajo na uradnem profilu dirke po Sloveniji. Če bi kdo karkoli vedel o tatvini ali pa bi kombi in kolesa videl na cesti, v oglasu ali kjerkoli drugje, naj o tem nemudoma obvesti policijo ali organizatorja.

Španska eklipa pred etapo od Vrhnike do Novega mesta ni bila v igri za najvišja mesta, njihov najboljši kolesar je bil Unai Iribar na 17. mestu, za najboljšim je zaostajal več kot dve minuti.