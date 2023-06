Danes bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal zahodni ali jugozahodni veter. Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bodo najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, popoldne bo predvsem v severnih krajih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija.

Iz dneva v dan višje temperature

V torek in sredo bo pretežno jasno in postopno bolj vroče, vse do 32 stopinj Celzija. Popoldne bo predvsem v severnih krajih kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Sreda in četrtek bosta še bolj vroča, v četrtek, na vrhunec vala, vse do 36 stopinj Celzija. Sončno bo tudi še vsaj del petka. Najbolj vroče naj bi bilo na vzhodu države.

Vse toplejše bodo postajale tudi noči, ponekod se temperature ne bodo spustile pod 20 stopinj Celzija.