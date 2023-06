#foto #video Na protestu proti izgradnji hitre železniške proge spopadi med aktivisti in policijo

Na sobotnih protestih v francoskih Alpah proti izgradnji hitre železniške proge med Francijo in sosednjo Italijo so izbruhnili spopadi med policisti in okoljskimi aktivisti, v katerih je bilo poškodovanih 12 policistov, so sporočile francoske oblasti. Protestov se je kljub uradni prepovedi zbiranja udeležilo več tisoč ljudi.