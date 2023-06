Obvezne božičnice in dodatka za sobotno delo očitno še ne bo

Socialni partnerji po več kot pol leta zaključujejo pogajanja o prenovi zakona o delovnih razmerjih. Osnutek naj bi bil na seji ESS v petek, sindikati in delodajalci pa na to zasedanje pričakujejo tudi premierja Roberta Goloba. Končne rešitve naj bi bile sicer nekoliko okrnjene, izpadla naj bi obvezna božičnica in dodatek za sobotno delo.