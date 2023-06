Nekaj pred šesto uro včeraj zvečer se je v Lescah zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 33-letni voznik avta. Bil je na poti iz smeri Bleda proti Lescam, ko je pred železniškim prehodom zapeljal desno in trčil v ograjo ter drog javne razsvetljave, so sporočili s PU Kranj. Avtomobil je v nesreči zagorel, ogenj so pogasili gasilci.

»Identiteta voznika, ki je na kraju nesreče umrl, še ni znana, in je predmet nadaljnjih forenzičnih preiskav,« so še dodali na PU Kranj. Policisti so opravili ogled kraja nesreče, še naprej pa zbirajo obvestila o okoliščinah nesreče. Železniški in cestni promet sta bila na tem odseku prekinjena za štiri ure.