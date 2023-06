Blinken ima danes in v ponedeljek v Pekingu napovedanih vrsto srečanj z visokimi kitajskimi predstavniki. Že danes naj bi se sestal s kitajskim kolegom Qin Gangom, s katerim bosta imela tudi večerjo.

Vzpostavitev odprte komunikacije

Vodja ameriške diplomacije je že v četrtek v telefonskem pogovoru s kitajskim kolegom izpostavil potrebo po ohranjanju odprtih kanalov komuniciranja, Qin pa je opozoril na težave in izzive, s katerimi se državi soočata v medsebojnih odnosih.

V petek je Blinken dejal, da bo s kitajskimi sogovorniki neposredno in odkrito začel pogovor o temah, ki skrbijo Washington. Po njegovih besedah je cilj vzpostaviti odprto komunikacijo, tako da bosta državi lahko »odgovorno upravljali odnose«.

»Močna konkurenca terja vzdržno diplomacijo, da bi preprečili, da bi tekmovanje preraslo v konflikt,« je dejal vodja ameriške diplomacije pred obiskom.

Kmalu še srečanje predsednikov?

Ameriški predsednik Joe Biden pa je v soboto dejal, da upa, da se bo sam »v prihodnjih mesecih« srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, da bi spregovorila o razlikah med državama, pa tudi o področjih, kjer lahko najdeta soglasje.

Napetosti med Kitajsko in ZDA segajo od kitajskega stališča do ruske agresije v Ukrajini prek trgovinske vojne med državama in njunega udejstvovanja v indijsko-pacifiški regiji do statusa Tajvana, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja.