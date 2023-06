Priložnost dela tatu, vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in bo tveganje za odkritje najmanjše, policija državljane pred vsakim odhodom na dopust opozarja na svoji spletni strani. Posebej vabljiva so za vlomilce odprta vrata ali okna ter razpoložljivo orodje za dostop, kot so denimo zaboji ali lestev, ki omogoča dostop do sicer nedosegljivih oken.

Ne puščajte ključev na skritih mestih

Pred daljšo odsotnostjo zato policisti svetujejo zaklepanje vrat in zapiranje oken, zapiranje plina, vode in izklop elektrike in vklop alarmne naprave. Odsvetujejo puščanje ključev na skritih mestih, kot so nabiralniki, predpražniki ali lončki za rože.

V varnostni družbi Sintal so dodali, da vrata in okna s ključavnicami in zapahi predstavljajo minimalno obliko mehanskega varovanja hiše. Moč tega se meri v času, ki ga nepridiprav potrebuje, da pride do plena in zbeži. Vendar mehansko varovanje vlomilca ne zazna, za to je treba namestiti alarmni oz. protivlomni sistem, ki zazna nepooblaščen vstop v objekt in na katerega se nekdo odzove z intervencijo.

Med dopustom je po mnenju policistov bolje najeti sef kot dragocenosti ali denar puščati doma. Odsvetujejo tudi puščanje sporočil o odsotnosti na telefonskem odzivniku, listkih ali na spletnih omrežjih.

Ustvarite vtis, da je nekdo doma

Dodajajo, da je najbolje puščati vtis, da je nekdo vedno doma. Prijatelj ali sosed naj prazni poštni nabiralnik in dviguje rolete, v tem času pa velja tudi odpovedati dostavo časopisov, da se ne nabirajo ob hiši. Videz, da nekdo biva v hiši, je mogoče puščati tudi s časovnimi stikali za samodejno prižiganje luči.

Policija svetuje, da naj državljani doma puščena vozila zaklenejo in varno shranijo dokumente ter ključe, tudi rezervne. Vrednejše predmete je najbolje umakniti iz vidnih mest, jih fotografirati in si zapisati njihove serijske številke.

Oškodovance, ki opazijo morebitne sledi vloma, pa policisti opozarjajo, naj ne vstopajo v hišo, saj se lahko storilec še vedno zadržuje v objektu. »Ob morebitnem soočenju s storilcem se ne izpostavljajte, zlasti, če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več - pomembnejša naj bo vaša lastna varnost,« so zapisali.

Takšen ali podoben dogodek naj oškodovanci takoj prijavijo najbližji policijski postaji ali pokličejo na interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200. Do prihoda policistov pa naj oškodovanci ničesar ne prijemajo ali premikajo, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko privedle do odkritja storilca kaznivega dejanja.

V primeru, da oškodovanec tega vidi pa lahko policistom pomaga pri njegovi izsleditvi na način, da si poskuša zapomniti čim več podatkov o njem, kot denimo njegov videz, smer bega ali prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal.