Posavsko štehvanje je konjeniška igra in prireditev, na kateri jezdeci med dirom s kovinskim kijem razbijajo na drog nasajen lesen sodček. Štehvajo lahko samo neporočeni fantje, ki pa morajo na tekmovanju ob sebi imeti vsak svojo spremljevalko, za katero ni nujno, da je njegovo dekle, a kot smo lahko večkrat slišali, lahko po koncu tekme to postane.

In kako poteka tekmovanje? Na samem tekmovališču je zabit kol, nanj nataknjen sod in štehvovci zelo hitro drug za drugim med galopom s polmetrskim kijem iz kovanega železa udrihajo po njem. Junak jaha na konju brez sedla, jahalni koridor pa je zelo ozek, omejen le z vejevjem. Štehvovci, letos jih je nastopilo osem, opravijo tudi po več kot dvajset krogov. Ker je udrihanje po lesenem sodu zelo naporno, si po nekaj krogih lahko privoščijo kratek premor. Junake ocenjuje petčlanska komisija, ki je pozorna na galop, na to, ali štehvovec uzdo spusti, na moč udarca po sodu, pretrganje obroča in prebijanje doge. Konec tekmovanja je popolno razbitje soda, ko na drogu ne ostane nič. Tudi letos je prišlo do padca enega izmed tekmovalcev, a se je k sreči vse dobro končalo.

Zmaga tisti, ki zbere največ točk. Pred razglasitvijo štehvovci jahajo v častnih krogih, dokler zmagovalcu dečva štehvovskega mojstra ne nameni venčka in mu ga natakne na kij. Ki se, kajpak, imenuje štehvan. O tem, kdo je bil letošnji zmagovalec, pa več v ponedeljkovem Dnevniku.