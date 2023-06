Neporočeni fantje iz ene od nekdanjih vasi ljubljanskega Posavja imajo v primerjavi s poročenimi možmi kar nekaj privilegijev v življenju. So namreč edini, ki se lahko vsako leto udeležijo štehvanja – stare ljudske fantovske igre, ki so jo včeraj pripravili že devetinšestdesetič. Med štehvovci je bil tudi lanski zmagovalec, 20-letni Matej Novak, ki mu je uspelo tudi v soboto zbrati največ točk in tako v družbi svoje dečve, Ane Tomažič, slaviti vnovično zmago. Novak, tehnik mehatronike, ki ob prostem času najraje sede na traktor ali konja, je tudi član PGD Ježica in novi igralec v zasedbi Beštek teatra.

Vsak štehvovec s svojo dečvo pod roko

Posavsko štehvanje se je začelo s povorko tekmovalcev skozi idilično podeželje le streljaj od blokovskega naselja. Po kratki predstavitvi štehvovcev in njihovih deklet se je začelo napeto tekmovanje, ki ga je ob progi spremljalo lepo število navijačev. Za razumevanje ljudske fantovske igre je poskrbel Marko Avšič, tudi sam nekoč tekmovalec, ki je publiki predstavil pravila igre. Pri tem je opozoril na zabit kol na tekmovališču, na katerega je bil nataknjen sod. Gre za lesen sod, ki ga je izdelal Matija Čemažar, eden redkih mojstrov z znanjem, potrebnim za izdelovanje soda brez lepljenja in žebljev. Skupaj ga držijo leseni trakovi, po katerih štehvovci drug za drugim in med galopom udrihajo s polmetrskim kijem iz kovanega železa. Junak jaha na konju brez sedla, jahalni koridor pa je ozek slab meter in pol ter omejen z vejevjem. Štehvovci, letos jih je nastopilo devet, opravijo ponavadi tudi po več kot 20 krogov. Ker je udrihanje po lesenem sodu zelo naporno, si po nekaj krogih lahko privoščijo kratek premor. Tokrat so tišino med premorom zapolnili veterani mengeške godbe. Junake ocenjuje petčlanska komisija, ki je pozorna na galop, na to, ali štehvovec uzdo spusti, na moč udarca po sodu, pretrganje obroča in prebijanje doge. Konec tekmovanja prinese popolno razbitje soda, ko na drogu ne ostane nič. Tudi letos je eden od tekmovalcev padel, a se je k sreči vse dobro končalo.

Lanski zmagovalec tudi letošnji

Na koncu je zmaga pripadla tistemu, ki je zbral največ točk. Letos je bila bitka zelo napeta, saj je drugi najboljši tekmovalec Matic Rc prejel 9 točk za razbitje soda. A čeprav do zadnjega trenutka ni bilo znano, kdo je zmagovalec, so pred razglasitvijo štehvovci odjahali še častni krog. Šele ko je zmagovalcu dečva štehvovskega mojstra venček nataknila na kij, je bilo vsem jasno, da je najbolj uren jahač z nekaj sreče postal prav Novak. Ta bo tako še leto dni, do naslednjega štehvanja, čuval pozlačen kij.

Naslednji in tudi poslednji prireditveni »krog« se je napovedoval na veseličnem prostoru pod in pred šotorom. Mladež, ki je že med tekmo navijala s strehe gasilskega vozila, se je po koncu tekme prestavila na sedeže starodobnih traktorjev. Ko je na improviziranem odru v prtljažniku tovornjaka zaigral še ansambel, je bil tekmovalni del 69. štehvanja vsaj za večino končan. In čeprav gre za edino živo kulturno dediščino v Ljubljani, je – kot je bilo mogoče slišati od domačinov – veliko lažje dobiti samske fante, štehvovce, in si izposoditi kakšnega dodatnega konja iz sosednje vasi kot priskrbeti vso potrebno dokumentacijo, ki jo tovrstna prireditev zahteva. Tudi zato vsi upajo, da jim volje in potrpljenja do naslednjega leta ne bo zmanjkalo.