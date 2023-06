Garnbret je v kvalifikacijah po uspešno preplezani prvi smeri in padcu pri 47+. oprimku, kar je bil najboljši izkupiček druge smeri, zanesljivo končala pred Južno Korejko Seo Chaehyun in Japonko Ai Mori.

Sedmo mesto je pripadlo drugi najboljši Slovenki Lučki Rakovec, ki je v prvo dosegla 47. oprimek, v drugo pa 34. za peto oz. 13. mesto obeh smeri.

Dobitnica kolajne na zadnjem evropskem prvenstvu Mia Krampl je zasedla deveto mesto (45+ in 39+), drevišnji polfinale pa so za las ujele še 22. Sara Čopar (37+ in 30+), 25. Vita Lukan (38 in 29+) ter 26. Lucija Tarkuš (32 in 33). Brez večernega polfinala je ostala Lana Skušek (35 in 30+) na 30. mestu.

Trenutno potekajo tudi kvalifikacije moških. Od Slovencev nastopajo Luka Potočar, ki je blizu uvrstitve v polfinale, na meji je Milan Preskar, medtem ko so Matic Bergant, Gregor Vezonik in Lovro Črep že zdaj brez možnosti za večerni nastop.

Drugo merjenje moči moških in žensk na steni v Innsbrucku se bo začelo ob 19. uri. Ženski finale bo v nedeljo ob 19.30, moški pa ob 20.30.