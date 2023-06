Pena kljub smoli v Kobaridu najboljši, skupno vodi Zana

Kolumbijec Jesus David Pena (Jayco-AlUla) je zmagovalec četrte etape od Ljubljane do Kobarida (167 km). Po dvakratnem vzponu na Kolovrat in spustu do Kobarida je Pena kljub tehničnim težavam ugnal moštvenega kolega Filippa Zano in še enega Italijana Diega Ulissija. Slovenski as Matej Mohorič je dobro omejil škodo in zasedel šesto mesto.