Organizatorji na letošnjem festivalu naslavljajo širše družbene probleme, s katerimi se soočajo v zadnjih letih. V luči mednarodne solidarnosti do skupnosti LGBTIQ+ je društvo opozorilo na problematiko ukrajinske skupnosti in vseh, ki prosijo za azil v Sloveniji.

Predsednica Društva Parada ponosa Simona Muršec je pred začetkom festivala dejala, da politične oblasti v Sloveniji še vedno niso sposobne zagotoviti temeljnih pravic za vse ne glede na poreklo, barvo kože ali spolno usmerjenost. Izpostavila je, da bi morali v luči solidarnosti, ki je pomemben del festivala, pozornost usmeriti predvsem osebam iz skupnosti LGBTIQ+, ki v Sloveniji iščejo mednarodno zaščito in pribežališče, in jim to tudi nuditi.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v poslanici ob Paradi ponosa zapisal, da bodo parade ponosa potrebne, dokler bodo obstajali politiki, javne osebe in drugi, ki kažejo s prstom in blatijo vse tiste, ki ne ustrezajo njihovim predstavam o tem, kako bi morali živeti in od kod bi morali izvirati. Opozoril je še, da bi morala biti spol in spolna usmerjenost pri pridobivanju pravic nepomembna.

Paradni dan se je začel v parku Zvezda na Paradnem mestu, kjer so se med 11. in 15. uro na stojnicah predstavljale LGBTIQ+ organizacije in organizacije, ki s svojimi aktivnostmi naslavljajo LGBTIQ+ tematike.

Med drugim se bodo predstavili Društvo Parada ponosa, Legebitra, Out in Slovenia, Moja mavrica, TransAkcija, Amnesty International, Društvo Fršlus, DrogArt in Zagovornik načela enakosti. Poleg stojnic bodo v parku potekale tudi druge aktivnosti, kot so foto kotiček, kotiček za ličenje, otroški kotiček, zeleni kotiček in živa knjižnica.

Nagovor predsednice države

Nadaljeval se bo s protestnim shodom po ulicah Ljubljane, od Metelkove do Kongresnega trga, kjer bo sledil politično-kulturni program. Govorci na letošnji paradi ponosa bodo predsednica republike Nataša Pirc Musar, ljubljanski župan Zoran Janković, predstavnica Društva Parada ponosa Katja Štefanec, predstavnica Kyiv Pride Ksenia Termasina, podnebna aktivistka iz Nemčije Wendla Shaper, bodoča trans učiteljica Lucienne-Beatrice Krstova in Dina Bajrektarević iz BH Pride.

Parade ponosa se bosta udeležila tudi Luka Mesec in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je prvi slovenski minister, ki ne skriva svoje istospolne usmerjenosti, so sporočili z ministrstva.

Program se bo zaključil z nastopi skupin Alleganca, Masayah in DJ SKANDAL.