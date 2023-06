8000 osebam so bili dodeljeni sedeži na tribunah okoli paradnega trga. Gledalci so izbrani na glasovanju, na katerega se vsako leto prijavi okoli 250.000 ljudi.

Kralj na konju

Z vojaško parado na Otoku v skladu z več kot 260 let staro tradicijo uradno počastijo rojstni dan britanskega kralja. 74-letni Karel je na paradi, ki se odvija na prizorišču Horse Guards Parade in vzdolž znamenite ulice The Mall, jahal na konju, kar je pokojna Elizabeta II. nazadnje storila leta 1986.

Karel III., ki je na dogodku sicer lani že nadomeščal mater, je prejel tudi uradne rojstnodnevne želje naroda. Paradi vojaške garde bo sledil prelet letal britanskih kraljevih sil, nakar bo kraljeva družina z balkona Buckinghamske palače pozdravila zbrane.

Karla spremljajo kraljica Camilla in drugi člani kraljeve družine, med njimi tudi prestolonaslednik princ William, medtem ko njegov brat, princ Harry na slovesnost ni bil povabljen. Med gosti je tudi britanski premier Rishi Sunak ter številni predsedniki in predstavniki držav Commonwealtha.

Junij namesto novembra

Čeprav ima Karel III. rojstni dan 14. novembra, rojstni dan britanskega monarha v skladu s tradicijo praznujejo junija, ko je vreme na Otoku praviloma lepše in primernejše za številne dogodke na prostem.

Tradicija Trooping the colour izvira iz 17. stoletja kot del priprav na bojevanje, ko so zbrali zastave polkov in jih pokazali vojakom, preden so šli v bitko, da so jih ti nato v zmedi med bojevanjem lahko prepoznali in ocenili svoj položaj na bojišču.