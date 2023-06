Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred razcepom Dragučova proti Mariboru z zamudo petih do desetih minut, na gorenjski avtocesti pred galerijo Moste proti Ljubljani ter pri priključku Jesenice vzhod proti Avstriji z zamudo petih do desetih minut.

Zastoj je na odcepu z ljubljanske južne in zahodne obvoznice na primorsko avtocesto proti Brezovici in Vrhniki z zamudo 20 do 25 minut.

Zastoji so še na hitri cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Slavček proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled, Koper-Šmarje in Izola-Lucija v obe smeri.

Zapore zaradi dirke

Zaradi mednarodne kolesarske dirke "Tour of Slovenia 2023" bodo do nedelje 30 do 60 minutne popolne zapore nekaterih glavnih cest. Danes med 10.30 in 15.30 bodo zapore cest na relaciji Ljubljana-Dobrova-Medvode-Škofja Loka-Cerkno-Tolmin-Kobarid.

Na gorenjski avtocesti bo v torek, 20. junija med 17. in 21. uro, promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom.

Priključek Radovljica na gorenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt predvidoma do 23. junija. Obvoz je preko priključka Lesce.

V predoru Karavanke bodo zaradi miniranja na avstrijski strani predvidoma do marca 2024 potekale kratkotrajne popolne zapore, do štirikrat dnevno.

Na štajerski avtocesti bo zaradi asfaltiranja zaprt izvoz na priključku Slovenska Bistrica jug iz smeri Ljubljane do nedelje, do 20. ure.

Več zaprtih cest

Cesta Ljubež v Lazih-Radeče bo zaprta v Radečah v nedeljo od 9.30, do 19. ure.

Do 30. junija bo zaradi del zaprta cesta Petrina-Grivac-Mitroviči v Srobotniku ob Kolpi. Obvoz bo po cesti Osilnica-Kočevska Reka-Štalcerji-Fara-Petrina, možen pa bo tudi po hrvaški strani med Mirtoviči in Petrino.

Do 31. avgusta bo zaradi rekonstrukcije zaprta regionalna cesta Sneberje-Nove Jarše na Šmartinski cesti med križiščem za Šmartno in Snebersko cesto. Obvoz bo po avtocesti med Novimi Jaršami in Sneberjem, tudi za vozila brez vinjete.

Do 31. decembra bo v Ljubljani zaradi izgradnje javne kanalizacije za ves promet zaprta Ižanska cesta od križišča z Jurčkovo in Hladnikovo cesto do Lahove poti. Obvoz za osebna vozila in vozila do tri tone in pol bo po Lahovi poti in Mihovem štradonu, za vozila nad tremi tonami in pol pa po Peruzzijevi in Dolenjski cesti.